Дайвер погиб, спасая подростков из пещеры в Таиланде 6.07.2018, 14:32

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Водолаз был профессионалом с очень хорошей физической подготовкой.

В Таиланде в пещере Тхам Луанг, где оказались запертыми подростки и их тренер, погиб дайвер. Об этом сообщил капитан Апхакон Юнгкео, командир подразделения боевых пловцов. Пресс-брифинг транслировал телеканал Thai PBS.

"Погибший дайвер, отставной военнослужащий, бывший "морской котик", участвовал в операции как доброволец", — рассказал офицер.

По его словам, водолаз погиб от недостатка воздуха во время доставки в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом. Юнгкео уточнил, что дайвер погиб на пути к выходу.

"Несмотря на гибель нашего товарища, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы вывести детей на поверхность", — пообещал капитан Юнгкео.

Боевые пловцы доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом для поддержания необходимого процента кислорода в составе воздуха пещеры.

Также кислород используется при наполнении сжатым воздухом баллонов аквалангов.

Сложная ситуация

Украинский дайв-инструктор и специалист по погружениям в пещерах, работающий на тайском курортном острове Пхукет, Всеволод Коробов отметил, что погибший водолаз был профессионалом с очень хорошей физической подготовкой. По словам эксперта, ситуация достаточно тяжелая, эвакуация осложнена.

Коробов отметил, что, несмотря на то, что уровень воды в пещере снижается, оставлять там детей нельзя из-за возможных новых наводнений

"Но на месте работают профессионалы, и будем надеяться, что будет принято адекватное и правильное решение", — сказал дайвер в эфире радио Sputnik.

ЧП в пещере

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Их нашли живыми в пещере Тхам Луанг на севере страны после почти десяти суток поисков.

Известно, что пострадавшие зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Дети и их тренер ослабели от голода. Пока продолжаются дожди, выход из пещеры закрыт водой. Сейчас идет подготовка к эвакуации.

Эвакуация сопряжена со значительными сложностями, так как выросшие в горном регионе Таиланда школьники не умеют плавать, тем более плавать под водой в приготовленном для них дайверском снаряжении.

Операция по спасению детей из затопленной пещеры принесла первые результаты

Сейчас находящиеся с ними в пещере пять боевых пловцов и два военврача, также прошедших подготовку боевых пловцов, обучают их дыханию в аквалангах.

Детям в сопровождении военных дайверов на пути к выходу из пещеры придется преодолевать частично и полностью затопленные участки длиной до 200 метров.

Операция может занять несколько часов, передает телеканал. На всем пути эвакуации в пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое дайверское снаряжение.

Свою помощь уже предложили власти Индии и представители предпринимателя Илона Маска, возглавляющего компании SpaceX и Tesla.