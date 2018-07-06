закрыть
6 июля 2018, пятница, 16:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Дайвер погиб, спасая подростков из пещеры в Таиланде

  • 6.07.2018, 14:32
  • 2,491

Водолаз был профессионалом с очень хорошей физической подготовкой.

В Таиланде в пещере Тхам Луанг, где оказались запертыми подростки и их тренер, погиб дайвер. Об этом сообщил капитан Апхакон Юнгкео, командир подразделения боевых пловцов. Пресс-брифинг транслировал телеканал Thai PBS.

"Погибший дайвер, отставной военнослужащий, бывший "морской котик", участвовал в операции как доброволец", — рассказал офицер.

По его словам, водолаз погиб от недостатка воздуха во время доставки в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом. Юнгкео уточнил, что дайвер погиб на пути к выходу.

"Несмотря на гибель нашего товарища, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы вывести детей на поверхность", — пообещал капитан Юнгкео.

Боевые пловцы доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом для поддержания необходимого процента кислорода в составе воздуха пещеры.

Также кислород используется при наполнении сжатым воздухом баллонов аквалангов.

Сложная ситуация

Украинский дайв-инструктор и специалист по погружениям в пещерах, работающий на тайском курортном острове Пхукет, Всеволод Коробов отметил, что погибший водолаз был профессионалом с очень хорошей физической подготовкой. По словам эксперта, ситуация достаточно тяжелая, эвакуация осложнена.

Коробов отметил, что, несмотря на то, что уровень воды в пещере снижается, оставлять там детей нельзя из-за возможных новых наводнений

"Но на месте работают профессионалы, и будем надеяться, что будет принято адекватное и правильное решение", — сказал дайвер в эфире радио Sputnik.

ЧП в пещере

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Их нашли живыми в пещере Тхам Луанг на севере страны после почти десяти суток поисков.

Известно, что пострадавшие зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Дети и их тренер ослабели от голода. Пока продолжаются дожди, выход из пещеры закрыт водой. Сейчас идет подготовка к эвакуации.

Эвакуация сопряжена со значительными сложностями, так как выросшие в горном регионе Таиланда школьники не умеют плавать, тем более плавать под водой в приготовленном для них дайверском снаряжении.

Операция по спасению детей из затопленной пещеры принесла первые результаты

Сейчас находящиеся с ними в пещере пять боевых пловцов и два военврача, также прошедших подготовку боевых пловцов, обучают их дыханию в аквалангах.

Детям в сопровождении военных дайверов на пути к выходу из пещеры придется преодолевать частично и полностью затопленные участки длиной до 200 метров.

Операция может занять несколько часов, передает телеканал. На всем пути эвакуации в пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое дайверское снаряжение.

Свою помощь уже предложили власти Индии и представители предпринимателя Илона Маска, возглавляющего компании SpaceX и Tesla.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип