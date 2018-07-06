закрыть
6 июля 2018, пятница, 20:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Беларуси создадут систему электронных виз и авторизации путешествий

1
  • 6.07.2018, 19:32
Фото с сайта tourradar.com

Возглавил рабочую группу заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

Премьер-министр Беларуси дал распоряжение о создании рабочей группы, которая должна будет выработать предложения по организации в нашей стране систем электронных виз и авторизации путешествий, рассказали sb.by в пресс-службе белорусского правительства.

Возглавил рабочую группу заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

Рабочая группа должна сформировать требования к системам электронных виз и авторизации путешествий, выбрать заказчиков и координатора работ по разработке и внедрению систем, определить их стадии и этапы, объемы и источники финансирования, а также порядок нормативного правового регулирования функционирования систем.

Если понадобится, рабочая группа должна в установленном порядке привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству.

За организацию рабочей группы будет ответственно Министерство иностранных дел.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип