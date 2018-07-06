В Беларуси создадут систему электронных виз и авторизации путешествий 1 6.07.2018, 19:32

Фото с сайта tourradar.com

Возглавил рабочую группу заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

Премьер-министр Беларуси дал распоряжение о создании рабочей группы, которая должна будет выработать предложения по организации в нашей стране систем электронных виз и авторизации путешествий, рассказали sb.by в пресс-службе белорусского правительства.

Возглавил рабочую группу заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

Рабочая группа должна сформировать требования к системам электронных виз и авторизации путешествий, выбрать заказчиков и координатора работ по разработке и внедрению систем, определить их стадии и этапы, объемы и источники финансирования, а также порядок нормативного правового регулирования функционирования систем.

Если понадобится, рабочая группа должна в установленном порядке привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству.

За организацию рабочей группы будет ответственно Министерство иностранных дел.