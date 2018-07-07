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В минском зоопарке вылупилось сразу 17 крокодиловых кайманов

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  • 7.07.2018, 8:13
Фото: belta.by

Это является большой редкостью в условиях неволи.

— Пока детеныши подрастают в террариуме на карантине, но как только окрепнут, мы покажем их посетителям. Пара наших крокодиловых кайманов приносит потомство уже в третий раз, но настолько большого приплода еще не было. В 2016 году вылупилось три маленьких каймана, а в прошлом — всего один. Так что в этом году произошло настоящее чудо, — сказали БелТА в зоопарке.

Размножение этого вида крокодилов в зоопарках — явление редкое, изученное мало. Ситуация осложняется тем, что к созданию пары крокодиловые кайманы подходят с большой разборчивостью. Как только самка отложила яйца, кладку забрали и поместили в инкубатор. Через три месяца результат превзошел все ожидания работников зоопарка. Кайманы будут расти отдельно от родителей, чтобы взрослые ненароком не причинили им вреда из-за разницы в размерах. Первое время малыши растут за счет внутренних резервов и не питаются. Через несколько дней их начнут кормить, сначала тараканами или сверчками, позже — мелкой рыбой и кусочками мяса.

— Молодые кайманчики растут быстро, за год они увеличиваются в весе почти в 50 раз. Сейчас малыши прекрасно себя чувствуют. Они шустрые и активные, — добавили в зоопарке.


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