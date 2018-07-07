Привычки, которые прибавляют 10 лет жизни 7.07.2018, 10:30

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Всего несколько не самых сложных изменений в образе жизни подарят вам как минимум 10 лет жизни.

Исследователи из Гарварда и других университетов назвали пять основных привычек, продлевающих отмеренный свыше срок: приучите себя к такому распорядку и у вас еще будет шанс увидеть новый век своими глазами, пишет newsyou.info.

Социализация

Исследование гарвардских психологов показало, что социализация очень важна для нашего здоровья. Одинокие люди в среднем живут на 5-7 лет меньше чем те, кто любит пообщаться с друзьями. Некоторые ученые полагают, что одиночество каким-то образом запускает «встроенную» эволюцией программу старения — человек создание социальное и отдельная особь для выживания вида значения не имеет. Заведите себе привычку общаться с друзьями почаще. Это гарантировано увеличит срок вашей жизни.

Алкоконтроль

В 2010 году группа ученых из Американского колледжа здоровья и кардиологии выяснила, что даже незначительное количество алкоголя в день существенно сокращает жизнь. По сути, даже пара бокалов пива вечером отнимает у вас год-два жизни: нам кажется, это удовольствие того не стоит. Отказывайтесь от спиртного и проживете дольше.

Здоровая пища

Привыкайте есть овощи и фрукты не менее трех раз в день. Питательные вещества, наполненные клетчаткой и витаминами, снижают риск развития сердечных заболеваний на 76%. В качестве дополнительного бонуса можно назвать противовоспалительные и стимулирующие кровообращение антиоксиданты — будете не только жить дольше, но и выглядеть хорошо.

Ежедневный фитнес

Ежедневные тренировки могут быть самым простым способом прожить на 7-10 лет дольше. Еще в 2008 году ученые сумели наглядно показать пользу активного образа жизни: даже час утреннего бега прибавляет к отмеренному свыше сроку как минимум 4 года.

Не переедайте

Если вы хотите дожить как минимум до 80, то есть мало — хорошая идея. Дэн Буэттнер, американский диетолог, приводит в пример японских долгожителей: в стране Восходящего солнца люди привыкли не наедаться до отвала, а останавливать трапезу, когда голод утолен примерно на 80%. Исследователи Университета Сент-Луиса подтвердили, что постоянный дефицит калорий снижает производство Т3, гормона щитовидной железы, замедляющего обмен веществ и ускоряющего процесс старения. Придется выбирать — или много вкусной еды, или долголетие.