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Израильские медики рассказали о пользе виски

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  • 7.07.2018, 18:33
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В составе напитка есть очень мощный антиоксидант.

Израильские учёные из Beth Israel Deaconess Medical Center установили, что небольшое количество виски способно продлить жизнь, укрепить сердце и даже предотвратить возникновение раковых опухолей, пишет jewishnews.com.

Дело в том, что в состав этого алкогольного напитка входит эллаговая кислота, содержащаяся также в различных фруктах и являющаяся мощнейшим антиоксидантом. Вещество обеспечивает защиту клеток и препятствует мутациям, приводящим к злокачественным образованиям.

Также специалисты выявили значительно меньшее количество случаев слабоумия в пожилом возрасте среди людей, умеренно употребляющих виски, по сравнению с теми, кто вообще не употребляет спиртное.

Содержащийся в составе виски антиоксидант также оказывает благоприятное воздействие на сердце и снижает содержание холестерина в крови. Специалисты утверждают, что виски является наиболее подходящим спиртным напитком для диабетиков из-за минимального содержания в нём углеводов.


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