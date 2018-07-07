Израильские медики рассказали о пользе виски 2 7.07.2018, 18:33

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В составе напитка есть очень мощный антиоксидант.

Израильские учёные из Beth Israel Deaconess Medical Center установили, что небольшое количество виски способно продлить жизнь, укрепить сердце и даже предотвратить возникновение раковых опухолей, пишет jewishnews.com.

Дело в том, что в состав этого алкогольного напитка входит эллаговая кислота, содержащаяся также в различных фруктах и являющаяся мощнейшим антиоксидантом. Вещество обеспечивает защиту клеток и препятствует мутациям, приводящим к злокачественным образованиям.

Также специалисты выявили значительно меньшее количество случаев слабоумия в пожилом возрасте среди людей, умеренно употребляющих виски, по сравнению с теми, кто вообще не употребляет спиртное.

Содержащийся в составе виски антиоксидант также оказывает благоприятное воздействие на сердце и снижает содержание холестерина в крови. Специалисты утверждают, что виски является наиболее подходящим спиртным напитком для диабетиков из-за минимального содержания в нём углеводов.