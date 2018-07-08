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Фотофакт: Президент Хорватии прилетела на победную игру чартерным рейсом

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  • 8.07.2018, 11:08

Президент европейской страны путешествует вместе с болельщиками.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела накануне на четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии с обычными болельщиками.

В аэропорту ее встретил губернатор Краснодарского края.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

- Она летела с нами в самолете, была в футболке нашей сборной. Она очень демократична, и это нормально, что президент путешествует вместе с болельщиками, - заявил РИА «Новости» один из хорватских болельщиков.

Президент Грабар-Китарович, которая также присутствовала и на матче 1/8 финала между Хорватией и Данией (причем глава государства расположилась не в вип-ложе, а на трибуне среди простых болельщиков), подтвердила, что прилетела в Сочи обычным рейсом.


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