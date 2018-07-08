Стало известно, какой будет погода в начале недели 8.07.2018, 14:03

Завтра днем ожидаются дожди.

9 июля страна останется в тыловой части циклона с Верхней Волги отходящего на Кировскую область России, сообщает Гидромет.

Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +19..+25°С, по югу до +27°С.

10 июля погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления, сформированное в теплой и неустойчивой воздушной массе средних широт. Местами ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +21..+27°С.