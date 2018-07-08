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Владислав Гончаров стал лучшим на этапе КМ по прыжкам на батуте в Швейцарии

  • 8.07.2018, 14:39
Владислав Гончаров

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро из Витебска был сильнее россиянина и японца.

Белорус Владислав Гончаров занял первое место на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в швейцарской Арозе, сообщает «Прессбол».

В финальном выступлении олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро получил от судей 60,765 балла. Белорус опередил Дмитрия Ушакова из России — 59,940 и японца Даики Киши — 59,680. Еще один белорус Олег Рябцев завершил борьбу на пятом месте. В соревнованиях среди женщин Сусанна Кочесок из России завоевала первое место — 55,865 балла.

Белоруска Анна Гончарова стала второй — 55,230. На третью ступень пьедестала почета поднялась Бриони Пейдж из Великобритании — 55,120.

В синхронных прыжках белорусские дуэты не смогли побороться за медали. Всего на этапе Кубка мира в Арозе принял участие 91 атлет.


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