Глава Федерации футбола Украины: Многие патриоты Украины чувствовали себя немножко хорватами 1 8.07.2018, 17:10

Андрей Павелко

В четвертьфинале турнира хорваты выбили хозяйку мундиаля Россию.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко на своей странице в «Фейсбуке» поздравил главу Хорватского футбольного союза Давора Шукера с выходом сборной в полуфинал ЧМ-2018. В четвертьфинале турнира хорваты выбили хозяйку мундиаля Россию.

— Поздравляю моего хорватского коллегу и друга Давора Шукера с победой и выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира — 2018! Многие патриоты Украины явно чувствовали себя немножко хорватами.

К слову, в четверке лучших футбольных команд мира сборная Хорватии в последний раз была в 1998 году, когда в ее составе блистал Давор Шукер, — написал Андрей Павелко.