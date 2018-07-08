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Глава Федерации футбола Украины: Многие патриоты Украины чувствовали себя немножко хорватами

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  • 8.07.2018, 17:10
Андрей Павелко

В четвертьфинале турнира хорваты выбили хозяйку мундиаля Россию.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко на своей странице в «Фейсбуке» поздравил главу Хорватского футбольного союза Давора Шукера с выходом сборной в полуфинал ЧМ-2018. В четвертьфинале турнира хорваты выбили хозяйку мундиаля Россию.

— Поздравляю моего хорватского коллегу и друга Давора Шукера с победой и выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира — 2018! Многие патриоты Украины явно чувствовали себя немножко хорватами.

К слову, в четверке лучших футбольных команд мира сборная Хорватии в последний раз была в 1998 году, когда в ее составе блистал Давор Шукер, — написал Андрей Павелко.


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