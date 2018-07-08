В Бресте горело здание мебельной фабрики 1 8.07.2018, 17:53

Фото: МЧС РБ

Рабочий неосторожно обращался с огнем.

Утром 8 июля брестским спасателям поступил звонок: в неэксплуатируемом производственном корпусе на территории брестской мебельной фабрики – пожар, передает kp.by.

- По прибытии к месту вызова в 10-32 установлено, что из окон второго этажа неэксплуатируемого производственного корпуса идет дым, со слов сторожа, людей в здании нет, - сообщили в МЧС. - Здание двухэтажное, размерами 45х133 м, стены из железобетонных плит, 1980 года постройки. В здании размещаются деревообрабатывающие станки и оборудование, подлежащее демонтажу.

Здание состоит на балансе УП «Брестская мебельная фабрика», не эксплуатируется с 2014 года.

В 11-10 пожар локализован, в 11-53 ликвидирован.

В результате пожара огнем повреждено лакокрасочное покрытие 2-х неэксплуатируемых покрасочных камер (подлежат демонтажу), закопчены стены и потолок в неэксплуатируемом цеху лакирования. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица при демонтаже оборудования.