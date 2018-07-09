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Почему не разбираются с теми чиновниками, которые отстроили дворцы и остаются при должностях?

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  • 9.07.2018, 9:30
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Говорить, что коррупция в стране возникла внезапно, – будет неправдой.

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов прокомментировал «Салідарнасці» последние резонансные факты коррупции.

На минувшей неделе соучредителя и директора ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александра Кныровича приговорили к шести годам. У Виктора Маргелова мнение о решении суда неоднозначное:

– Сужу по полученной из прессы информации. Если действительно доказано, что Кнырович в больших объемах переводил деньги в Россию и там экономил на налогах, то в этой части наказание должно было быть. Но у меня совершенно противоположная оценка ситуации со взятками, которую инкриминировали Кныровичу.

И продолжает:

– Система выстроена так, что Кныровичу нужно было или закрываться, или давать взятки. К сожалению, неплатежи со стороны госструктур превышают всяческие разумные пределы – причем много-много лет. И эту проблему никто не разгребает. Поэтому в этой ситуации мне просто искренне жаль бизнесмена, на самом деле виновны там совсем другие люди.

По статистике количество коррупционных преступлений в Беларуси растет. Чем это можно объяснить?

– Сказать, что в здравоохранении коррупции не было, как теперь утверждают некоторые руководители министерства, – будет неправдой. Это длилось десятилетиями. Все знали, что Минздрав – одна из самых коррумпированных структур с точки зрения госзакупок. Не знаю, может, на сегодня там затаились, но об этой ситуации давно публично говорилось – в том числе, при чиновниках. Никто не скрывал такого положения, – сказал «Салідарнасці» Виктор Маргелов.

По мнению собеседника, поэтому «и в целом говорить, что коррупция в стране возникла внезапно, – будет неправдой»:

– Просто-напросто теперь по какой-то причине стали этих товарищей закрывать. Но вопрос: почему не разбираются с теми чиновниками, которые отстроили дворцы и остаются при должностях? Тот же Жарко, который кричит, что ничего не знал: сопоставьте его недвижимость и его государственную зарплату. Почему-то на такое глаза закрываются. Поэтому в сфере борьбы с коррупцией еще работы и работы.

В Беларуси регулярно задерживают чиновников за коррупцию, но их коллег это не останавливает: преступления продолжаются. У Виктора Маргелова на это есть свое объяснение.

– Потому что чиновники – тоже люди. Многие, посади их на ответственное место, где одним росчерком пера можно заработать миллион долларов, с удивлением увидели бы, в какую сторону дрогнула бы их рука. Поэтому требуется очень серьезная подготовка чиновников, в том числе нравственная. А этого у нас, на мой взгляд, нет, – отметил Виктор Маргелов. – Чиновники поначалу опасаются! Но многие, взяв один раз, два, десять, уже не боятся, когда им несут наличку прямо в кабинет.

Я предполагаю, что попадаются в основном самоуверенные. Ведь достаточно дать бумажку с указанием закрытого счета в Литве – и как вы поймаете этого чиновника? Посмотрите: попадаются, как правило, те, кто берет наличкой в карман. Кто действует аккуратен, тот остается при должности.


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