Победную форму сборной Хорватии сшили в Грузии 3 9.07.2018, 10:07

ФОто: reuters

Информацию подтверждает официальный сайт компании Nike.

Сборная Хорватии, вышедшая в полуфинал чемпионата мира по футболу в России, выступает в форме, которая сшита в Грузии.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте компании Nike, которая шьет форму для "клетчатых".

На сайте компании есть фотографии формы национальной сборной Хорватии с надписью на ярлыке "Made in Georgia". В описании товара также указано, что страной происхождения формы является Грузия.

Напомним, 7 июля сборная Хорватия в серии пенальти обыграла Россию – и после матча экс-игрок "Динамо" Домагой Вида, забивший гол в том матче, и скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеобращение со словами "Слава Украине!".

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение игроку, так как организация расценила это как политический жест.

Сам Вида позже заявил, что никакой политики в его словах не было: "Эта победа – для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен "Динамо Киев", ничего другого я в виду не имел".