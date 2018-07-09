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В Румынии перевернулся автобус с белорусскими детьми

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  • 9.07.2018, 9:57
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Дети из Жлобина ехали отдыхать в Болгарию.

Фото и видео с места происшествия появились в сообществе «Добрый Жлобин» в «ВКонтакте», пишет сайт телеканала «Белсат».

Авария произошла 8 июля поздно вечером. Водитель не справился с управлением, автобус вылетел в кювет и перевернулся. В салоне находились 50 человек – 43 ребенка и 7 взрослых.

По предварительной информации, все живы, и тяжело травмированных нет. 16 детей и одного педагога забрали в больницу.

В комментарии к фото написано, что у детей забрали телефоны, чтобы никто не снимал видео и не делал снимков.

В видео, которое появилось под корреспонденцией, женщина говорит, что нужно выйти в интернет и сообщить о случившемся. На это один из пострадавших отвечает, что все родители знают, что все живы, потому что им уже позвонила «тетенька».


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