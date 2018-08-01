Названы самые полезные напитки для употребления в жару 5 1.08.2018, 9:59

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Не любой напиток способен утолить жажду, некоторые ее провоцируют еще больше.

Врачи составили рейтинг напитков, которые помогут перенести жару, и антирейтинг напитков, которые иногда даже вредны нашему организму, пишет glavnoe.ua.

Лидеры:

1-е место

Питьевая вода. Идеальна минеральная столовая вода с небольшим содержанием солей (1–2 г на 1 л) или обычная подсоленная (2–3 г соли на 2 л). Вместе с потом из организма выводятся полезные микроэлементы, а соль восстанавливает этот баланс. Температура воды должна быть не ниже 7–15°С. Утром, проснувшись, выпивайте стакан воды. Затем пейте по стакану за 30 минут до еды и каждые два с половиной часа.

2-е место

Чай. Зеленый и слабо заваренный утоляет жажду и тонизирует. Можно пить и горячим, и охлажденным, с долькой лимона – до 3–4 чашек в день. Заодно он позволяет ускорить обмен веществ. Главное – никакого сахара и пирожных. Черный чай жажду утоляет чуть хуже, но его можно заварить с листьями черной смородины или земляники – это даст бодрящий эффект.

3-е место

Квас. Лучше самодельный. Улучшает пищеварение. Не увлекайтесь: квас будит аппетит.

Свежевыжатые соки. Разбавляйте водой. Предпочтите соки из овощей (томаты, сельдерей, огурцы) и несладких фруктов. Не более 300–500 г в сутки.

Компоты, морсы. Минимум сахара и домашнее приготовление. Хороши в зной напитки на основе клюквы, брусники, смородины.

4-е место

Кисломолочные продукты (кефир, ряженка, айран). Напиток и еда одновремен-но. Органические кислоты помогут справиться с жаждой, заодно благотворно повлияют на желудочно-кишечный тракт. Ими можно заменить ужин и лишний вес сбросите, и проснетесь без отеков.

Антилидеры:

1-е место

Пиво. Содержащиеся в нем пузырьки углекислого газа создают иллюзию прохлады. На самом деле алкоголь провоцирует резкое обезвоживание организма, ведет к отравлению, что в условиях высоких температур опасно вдвойне. Еще более крепкие напитки, усиливая теплоотдачу, способны спровоцировать перегрев и даже тепловой удар. Так что в зной алкогольные напитки, в том числе и пиво, под запретом.

2-е место

Сладкие газированные напитки. Пейте, если нуждаетесь в паре лишних кило- граммов. Сахар и его заменители ведут к волчьему аппетиту. Чем больше пьете, тем сильнее жажда. То же можно сказать и про соки в пакетах, магазинные морсы и квасы, готовые охлажденные чаи. В летнем напитке сахара должно быть не более 1%. Все остальное – раздел «Десерт».

3-е место

Кофе. Ценителям этого напитка в жаркую погоду придется нелегко. К сожалению, кофе способствует обезвоживанию организма. Так что стоит либо ограничиться одной бодрящей чашечкой с утра, либо строго сочетать кофе и стакан воды, чтобы сразу же компенсировать потерю жидкости.

4-е место

Какао, горячий шоколад. Несомненный плюс – заряжают бодростью. Минус же в том, что пить их без сахара и молока не принято, а это сильно повышает калорийность. К тому же какао и шоколад подают горячими, что усиливает теплообмен. Считайте их летом отдельным блюдом, позволяйте себе ранним вечером не более чашки в день.

И помните - суточная потребность в жидкости составляет 30 мл на 1 кг массы тела (при высоких температурах – 40 мл). То есть при весе 65 кг необходимо около 2 л в день, а если столбик термометра зашкаливает за +25°С – 2,6 л. При этом непосредственно выпиваться может от 0,8 до 1,2 л, часть поступает с пищей, а часть (0,3– ,4 л) образуется в организме.