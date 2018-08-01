Фотофакт: На МКАД просел мост и образовался огромный затор 17 1.08.2018, 14:58

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Фото: ГАИ

Из-за лопнувшей опоры путепровода на МКАД в Лошице перекрыто движение.

ГАИ Минска ограничила движение транспорта по мосту, который находится в районе пересечения Игуменского тракта и МКАД (Минской кольцевой автомобильной дороги). Движение под ним тоже запрещено, пишет nn.by.

Причиной стало проседание асфальта.

По предварительной информации, лопнула опора моста.

На данный момент ведутся ремонтные работы.

Тем временем сервис «Яндэкс.Пробки» показывает, что на участке стоят машины. Длина затора уже достигла двух километров и продолжается увеличивается.

Фото: ГАИ

Фото: ГАИ

Фото: ГАИ

Фото: ГАИ

Фото: tut.by

Фото: tut.by