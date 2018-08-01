Политзаключенный Дмитрий Полиенко: Считаю дни до освобождения 1.08.2018, 17:30

Дмитрий Полиенко

Фото: tut.by

Через 90 дней политзаключенный будет на свободе.

Александр Полиенко, отец политзаключенного Дмитрия Полиенко, на этой неделе получил от сына письмо из колонии.

"Дмитрий уже считает дни до освобождения, написал, что остается 90 дней до тех пор, как он окажется на свободе", - рассказал Александр Николаевич сайту palitviazni.info.

"Сын пишет, что у него все хорошо: читает книги, которые ему передают друзья, - говорит Александр Полиенко. - Насколько я понимаю, до сих пор он не работает из-за астмы. Ждет, когда пришлю ему бандероль, как раз сейчас ее и собираю. Обычно посылаю сигареты, конфеты, открытки. Да туда много и не соберешь - разрешается всего 2 килограмма".

В сентябре Александр Николаевич собирается и на долгосрочное свидание с сыном.

"5-6 сентября отправляюсь в колонию, а уже в конце октября Дмитрий выходит на свободу, - отмечает собеседник. - Естественно, уже сейчас он думает, чем будет заниматься на свободе, хочет найти постоянную официальную работу, чтобы милиция не цеплялась, потому что какое-то время он еще будет находиться под присмотром".

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании «Критическая масса», которое проходило 29 апреля 2016 г. в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района г. Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса («насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел») и частью 2 статьи 343 УК.. Дмитрий Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжалование, активист был направлен в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком в 1,5 года.

22 августа 2017 года Amnesty International признала Дмитрия Полиенко узником совести.