Максим Парфеевец: Хочется, чтобы за сборную играли белорусы, а не канадцы и американцы 10.08.2018, 21:18

Максим Парфеевец

Национальную команду должны представлять доморощенные хоккеисты.

Нападающий минского "Динамо" Максим Парфеевец полагает, что сборная Беларуси не задержится в первом дивизионе чемпионата мира, куда вылетела минувшей весной, выразил мнение, что национальную команду должны представлять доморощенные хоккеисты, а также рассказал об отношении к стереотипам касаемо его родной страны.

- Думаю, что все не так критично. Скоро вернемся. Помогла ли натурализация иностранных игроков? Некоторые принесли определенную пользу. Но хочется, чтобы белорусы играли за сборную, а не канадцы с американцами. Мы переживаем за свою страну.

Шутки про картошку? Это стандартное, мы уже к этому привыкли. Белоруссия? Это зависит от грамотности человека, может, кто-то просто ошибся. Я спокойно к этому отношусь. Но лучше не ошибаться... — цитирует Парфеевца "Бизнес Online".