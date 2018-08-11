закрыть
11 августа 2018, суббота, 12:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Зарплата не поднимается уже давно»

4
  • 11.08.2018, 10:00
  • 2,060

Почему образуется долг в ФСЗН, и как это отражается на сотрудниках.

В Беларуси организации задолжали в ФСЗН больше 26 миллионов рублей. Если их работники будут выходить на пенсию, они рискуют остаться без части выплат. Некоторые - даже получить не трудовую пенсию, а социальную. Tut.by узнавал, почему на предприятиях образуется подобный долг, и как это отражается на работе их сотрудников.

— Зарплату почти всегда выдают до конца месяца. А так она не поднимается уже давно. Премий нет, доплат тоже, — рассказывает Анна, работник Глубокского комбикормового завода. Это предприятие — один из «лидеров» списка организаций, за которыми числится задолженность по платежам в ФСЗН. На 1 июля там долг чуть более 914 тысяч рублей.

Фото носит иллюстративный характер
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Девушка рассказывает, что получки на заводе разные: «Есть по 600 рублей и выше. А у простых рабочих от 280−400 рублей». По словам Анны, многие увольняются, например, уезжают в Россию. Те, кому «некуда пойти, работают за то, что платят».

— При этом что им скажут, то они и делают. Если надо на сено ехать или на ферме трудиться, не откажешься. При этом нас не заставляют это делать, а объясняют — так мы поддерживаем свои колхозы, от которых зависит зарплата. А там якобы не справляются.

Завод оплачивает работникам ежедневный обед на 2,10 рубля, также у предприятия есть магазин, где можно брать продукты в счет зарплаты.

— Там дают фарш и яйца по сниженной цене. За шесть десятков просят 6,72 рубля, по такой же цене отдают три килограмма фарша. Вообще в магазине есть все, по две-три разновидности. Это выходит дешевле, поэтому люди и берут.

Эти суммы высчитывают с зарплаты, они так и прописаны в расчетном листе — «магазин», «за кур», «за фарш». Также отнимается подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд.

— Проблем с пенсиями нет. Я так понимаю, за того человека, который должен уйти на заслуженный отдых, гасят задолженность. Но и тех, кто продолжает работать, тоже много.

«Нет людей, которые жаловались, что им не выплачивается пенсия»

— Я так понимаю, вы хотите про фонд социальной защиты узнать. Ну, он давно тут не платился, денег нет, — отвечают нам в унитарном предприятии «Мерецкие» и вкратце обрисовывают ситуацию — нет сырья, из которого можно сделать продукцию на продажу.

В колхозе сами выращивают скот и зерно, перерабатывают молоко. «Скот доим, везем молоко в цех переработки и делаем сыр. Его реализуем и за счет этого живем», — рассказывают на предприятии.

По словам работников, проблема в том, что в «Мерецкое» поступает слишком малое количество молока — почти все идет на крупный Глубокский молочноконсервный комбинат.

— Было бы больше покупателей, но им нечего предложить. В итоге у нас недостаточно продукции, чтобы ее продать и получить лишние деньги.

По словам работников, сейчас они «живут за свой счет» — кредиты организации не дают, на имеющуюся выручку «закрывают зарплату, горючее, запчасти».

Сейчас организация входит в состав Глубокского комбикормового завода и является самым крупным должником ФСЗН — больше 1 миллиона рублей. Всего там работает 260 человек. «Зарплату мы стараемся закрывать», — объясняют работники. За людей, которые выходят на пенсию, долг погашается: «Собираем выручку и платим, кладем на счет фонда, пишем письмо, за кого мы положили деньги». В целом взносы делают «по чуть-чуть, как получается».

— Графики выплат (в ФСЗН — прим.) мы составляем, но просто надо платить по 40 тысяч в месяц, а это для нас очень большие деньги.

Фото носит иллюстративный характер
Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

У Оршанского райагросервиса долг в ФСЗН составляет почти 500 тысяч рублей. По словам работников, он намного увеличился после того, как к предприятию присоединили два убыточных колхоза со своими задолженностями — Борздовку и Межево. Через некоторое время их снова отделили, и вскоре выяснилось, что деньги в фонд должно отдавать главное предприятие.

— Люди переходят, а задолженность остается. То, что три года наработали, тоже повисло на агросервисе, которому сейчас никто ничего не платит, — объясняют работники.

Агросервис занимается обслуживанием сельхозорганизаций и почти все деньги зарабатывает самостоятельно. Однако есть проблема неплатежеспособности местных предприятий, с которыми приходится сотрудничать.

— Многие организации Оршанского района с нами просто не расплачиваются. Так как они сами не могут подготовить технику, выезжающую в поле, мы ее ремонтируем. Но в итоге нам ничего не выплачивают. Звонили, пробовали забрать — говорят «давайте завтра», а потом даже трубку не снимают, — жалуются работники.

Всего в агросервисе трудится 156 человек. По словам работников, задержки по зарплатам были, когда отсоединяли один из колхозов — Межево.

— Выяснилось, что их выручка нам не идет, хотя там трудились наши люди. Остались как обрубки — и там деньги не наши, и в агросервисе ничего не наработано.

В ФСЗН предприятие выплачивает текущие платежи. На вопрос, были ли проблемы с выдачей пенсии, в организации ответить затрудняются: «Нет людей, которые к нам приходили и жаловались, что им не выплачивается пенсия». Работники поясняют — если бы с ними вовремя рассчитывались, долг бы сокращался активнее.

— Еще у нас безвозмездно забрали крепкую базу Бабиничи и присоединили к сильнейшему агрокомбинату Юбилейному — просто было такое решение исполкома. Если бы у нас эту базу выкупили, мы могли бы погасить долг фонду.

«До 2010 года у нас полностью все было оплачено. После этого времени образовался долг и начали насчитывать пеню, вышла очень большая сумма», — рассказывают в унитарном предприятии «Миорский». После этого в первую очередь старались выплатить зарплаты, а фонду уже поставляли деньги не в полном объеме.

Причина, по которой закончились средства, — появились долги на Полоцком молокозаводе, куда организация сдавала большую часть своей продукции. Кроме того, работники «винят» цены в сельском хозяйстве.

— Они не поднимаются уже сколько лет. За то время, когда у нас образовался долг, цены на топливо поднялись вон в сколько раз, а наша продукция не подорожала. Поэтому образовываются долги. К тому же в прошлом году все вымокло, нечего было убирать, а в этом году все засушило, тоже нет зерна. А ведь от этого зависит наша выручка.

На предприятии признаются, что задержки с зарплатами иногда все же возникают. С пенсиями пока проблем не было.

— Своими перечислениями закрываем текущие платежи и долги по тем людям, которые уходят на пенсию, — заверяют работники.

Организация «Торгуны» в этом году тоже выплачивает взносы, оставшиеся 500 тысяч рублей — долг за предыдущие годы.

— Теперь нас забрала «Молочная правда» на пять лет по договору, местные чиновники им предложили. Они забирают молоко и рассчитываются за нас со всеми. Профессиональное страхование платим регулярно, чтобы людям начислялась пенсия.

На предприятии работает 400 человек, всего там 8 хозяйств. Работники признаются, что до присоединения у них были проблемы с зарплатой — задержки или оплата продуктами. Но сейчас деньги на зарплаты дает Туровский молочный комбинат, куда в основном поставляется сырье.

Фото носит иллюстративный характер
Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

На начало августа в Беларуси организации задолжали в ФСЗН больше 26 миллионов рублей

В этом месяце лидируют по задолженности в ФСЗН два глубокских предприятия — организация «Мерецкие» и Глубокский комбикормовый завод. В первом случае сумма долга превышает 1 миллион рублей, во втором — 910 тысяч рублей.

Работники этих предприятий рискуют оказаться в неприятной ситуации — столкнуться с проблемами в выплате трудовой пенсии: трудовой стаж и индивидуальный коэффициент зарплаты при назначении пенсии засчитывается только при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

— Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда. Порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — отмечали в ФСЗН по Минску.

В такой ситуации страдает в первую очередь работник предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. «Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии: уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия; нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечают специалисты.

То есть те периоды работы, когда страховые взносы в ФСЗН компанией не уплачивались или уплачивались в неполном объеме, не будут засчитаны в стаж для назначения пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия.

Как правило, если работник предприятия-должника в ФСЗН выходит на пенсию, организация обязана погасить за него задолженность. Это гарантируется указом № 40. Выходит, что абсолютно без пенсии человек не останется, однако ее размер может изменяться до минимального.

«По этому вопросу необходимо обращаться в районный отдел фонда по месту жительства или по месту нахождения организации», — рекомендуют специалисты. Если выяснится, что предприятие не уплачивало взносы в ФСЗН за определенный период, то в таком случае специалисты рекомендуют обратиться непосредственно к работодателю и поинтересоваться о перспективах уплаты им обязательных страховых взносов".


популярное за неделю

Мнение

Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович