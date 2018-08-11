«Зарплата не поднимается уже давно» 4 11.08.2018, 10:00

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Почему образуется долг в ФСЗН, и как это отражается на сотрудниках.

В Беларуси организации задолжали в ФСЗН больше 26 миллионов рублей. Если их работники будут выходить на пенсию, они рискуют остаться без части выплат. Некоторые - даже получить не трудовую пенсию, а социальную. Tut.by узнавал, почему на предприятиях образуется подобный долг, и как это отражается на работе их сотрудников.

— Зарплату почти всегда выдают до конца месяца. А так она не поднимается уже давно. Премий нет, доплат тоже, — рассказывает Анна, работник Глубокского комбикормового завода. Это предприятие — один из «лидеров» списка организаций, за которыми числится задолженность по платежам в ФСЗН. На 1 июля там долг чуть более 914 тысяч рублей.

Фото носит иллюстративный характер

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Девушка рассказывает, что получки на заводе разные: «Есть по 600 рублей и выше. А у простых рабочих от 280−400 рублей». По словам Анны, многие увольняются, например, уезжают в Россию. Те, кому «некуда пойти, работают за то, что платят».

— При этом что им скажут, то они и делают. Если надо на сено ехать или на ферме трудиться, не откажешься. При этом нас не заставляют это делать, а объясняют — так мы поддерживаем свои колхозы, от которых зависит зарплата. А там якобы не справляются.

Завод оплачивает работникам ежедневный обед на 2,10 рубля, также у предприятия есть магазин, где можно брать продукты в счет зарплаты.

— Там дают фарш и яйца по сниженной цене. За шесть десятков просят 6,72 рубля, по такой же цене отдают три килограмма фарша. Вообще в магазине есть все, по две-три разновидности. Это выходит дешевле, поэтому люди и берут.

Эти суммы высчитывают с зарплаты, они так и прописаны в расчетном листе — «магазин», «за кур», «за фарш». Также отнимается подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд.

— Проблем с пенсиями нет. Я так понимаю, за того человека, который должен уйти на заслуженный отдых, гасят задолженность. Но и тех, кто продолжает работать, тоже много.

«Нет людей, которые жаловались, что им не выплачивается пенсия»

— Я так понимаю, вы хотите про фонд социальной защиты узнать. Ну, он давно тут не платился, денег нет, — отвечают нам в унитарном предприятии «Мерецкие» и вкратце обрисовывают ситуацию — нет сырья, из которого можно сделать продукцию на продажу.

В колхозе сами выращивают скот и зерно, перерабатывают молоко. «Скот доим, везем молоко в цех переработки и делаем сыр. Его реализуем и за счет этого живем», — рассказывают на предприятии.

По словам работников, проблема в том, что в «Мерецкое» поступает слишком малое количество молока — почти все идет на крупный Глубокский молочноконсервный комбинат.

— Было бы больше покупателей, но им нечего предложить. В итоге у нас недостаточно продукции, чтобы ее продать и получить лишние деньги.

По словам работников, сейчас они «живут за свой счет» — кредиты организации не дают, на имеющуюся выручку «закрывают зарплату, горючее, запчасти».

Сейчас организация входит в состав Глубокского комбикормового завода и является самым крупным должником ФСЗН — больше 1 миллиона рублей. Всего там работает 260 человек. «Зарплату мы стараемся закрывать», — объясняют работники. За людей, которые выходят на пенсию, долг погашается: «Собираем выручку и платим, кладем на счет фонда, пишем письмо, за кого мы положили деньги». В целом взносы делают «по чуть-чуть, как получается».

— Графики выплат (в ФСЗН — прим.) мы составляем, но просто надо платить по 40 тысяч в месяц, а это для нас очень большие деньги.

Фото носит иллюстративный характер

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

У Оршанского райагросервиса долг в ФСЗН составляет почти 500 тысяч рублей. По словам работников, он намного увеличился после того, как к предприятию присоединили два убыточных колхоза со своими задолженностями — Борздовку и Межево. Через некоторое время их снова отделили, и вскоре выяснилось, что деньги в фонд должно отдавать главное предприятие.

— Люди переходят, а задолженность остается. То, что три года наработали, тоже повисло на агросервисе, которому сейчас никто ничего не платит, — объясняют работники.

Агросервис занимается обслуживанием сельхозорганизаций и почти все деньги зарабатывает самостоятельно. Однако есть проблема неплатежеспособности местных предприятий, с которыми приходится сотрудничать.

— Многие организации Оршанского района с нами просто не расплачиваются. Так как они сами не могут подготовить технику, выезжающую в поле, мы ее ремонтируем. Но в итоге нам ничего не выплачивают. Звонили, пробовали забрать — говорят «давайте завтра», а потом даже трубку не снимают, — жалуются работники.

Всего в агросервисе трудится 156 человек. По словам работников, задержки по зарплатам были, когда отсоединяли один из колхозов — Межево.

— Выяснилось, что их выручка нам не идет, хотя там трудились наши люди. Остались как обрубки — и там деньги не наши, и в агросервисе ничего не наработано.

В ФСЗН предприятие выплачивает текущие платежи. На вопрос, были ли проблемы с выдачей пенсии, в организации ответить затрудняются: «Нет людей, которые к нам приходили и жаловались, что им не выплачивается пенсия». Работники поясняют — если бы с ними вовремя рассчитывались, долг бы сокращался активнее.

— Еще у нас безвозмездно забрали крепкую базу Бабиничи и присоединили к сильнейшему агрокомбинату Юбилейному — просто было такое решение исполкома. Если бы у нас эту базу выкупили, мы могли бы погасить долг фонду.

«До 2010 года у нас полностью все было оплачено. После этого времени образовался долг и начали насчитывать пеню, вышла очень большая сумма», — рассказывают в унитарном предприятии «Миорский». После этого в первую очередь старались выплатить зарплаты, а фонду уже поставляли деньги не в полном объеме.

Причина, по которой закончились средства, — появились долги на Полоцком молокозаводе, куда организация сдавала большую часть своей продукции. Кроме того, работники «винят» цены в сельском хозяйстве.

— Они не поднимаются уже сколько лет. За то время, когда у нас образовался долг, цены на топливо поднялись вон в сколько раз, а наша продукция не подорожала. Поэтому образовываются долги. К тому же в прошлом году все вымокло, нечего было убирать, а в этом году все засушило, тоже нет зерна. А ведь от этого зависит наша выручка.

На предприятии признаются, что задержки с зарплатами иногда все же возникают. С пенсиями пока проблем не было.

— Своими перечислениями закрываем текущие платежи и долги по тем людям, которые уходят на пенсию, — заверяют работники.

Организация «Торгуны» в этом году тоже выплачивает взносы, оставшиеся 500 тысяч рублей — долг за предыдущие годы.

— Теперь нас забрала «Молочная правда» на пять лет по договору, местные чиновники им предложили. Они забирают молоко и рассчитываются за нас со всеми. Профессиональное страхование платим регулярно, чтобы людям начислялась пенсия.

На предприятии работает 400 человек, всего там 8 хозяйств. Работники признаются, что до присоединения у них были проблемы с зарплатой — задержки или оплата продуктами. Но сейчас деньги на зарплаты дает Туровский молочный комбинат, куда в основном поставляется сырье.

Фото носит иллюстративный характер

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

На начало августа в Беларуси организации задолжали в ФСЗН больше 26 миллионов рублей

В этом месяце лидируют по задолженности в ФСЗН два глубокских предприятия — организация «Мерецкие» и Глубокский комбикормовый завод. В первом случае сумма долга превышает 1 миллион рублей, во втором — 910 тысяч рублей.

Работники этих предприятий рискуют оказаться в неприятной ситуации — столкнуться с проблемами в выплате трудовой пенсии: трудовой стаж и индивидуальный коэффициент зарплаты при назначении пенсии засчитывается только при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

— Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда. Порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — отмечали в ФСЗН по Минску.

В такой ситуации страдает в первую очередь работник предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. «Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии: уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия; нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечают специалисты.

То есть те периоды работы, когда страховые взносы в ФСЗН компанией не уплачивались или уплачивались в неполном объеме, не будут засчитаны в стаж для назначения пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия.

Как правило, если работник предприятия-должника в ФСЗН выходит на пенсию, организация обязана погасить за него задолженность. Это гарантируется указом № 40. Выходит, что абсолютно без пенсии человек не останется, однако ее размер может изменяться до минимального.

«По этому вопросу необходимо обращаться в районный отдел фонда по месту жительства или по месту нахождения организации», — рекомендуют специалисты. Если выяснится, что предприятие не уплачивало взносы в ФСЗН за определенный период, то в таком случае специалисты рекомендуют обратиться непосредственно к работодателю и поинтересоваться о перспективах уплаты им обязательных страховых взносов".