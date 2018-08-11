закрыть
11 августа 2018, суббота, 13:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Президент Румынии отреагировал на протесты в Бухаресте

  • 11.08.2018, 12:48
Клаус Йоханнис
Фото: Getty Images

Клаус Йоханнис раскритиковал действия силовиков.

Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил силовой разгон акции протеста в Бухаресте, в результате чего пострадали около 440 человек, сообщает "Новое время".

У себя в Facebook Йоханнис потребовал от министра внутренних дел Румынии объяснить применение силы к протестующим.

"Настоящая демократия предусматривает право каждого человека на протест, но насилие неприемлемо независимо от политического выбора. Я решительно осуждаю жестокое вмешательство жандармерии, сильно непропорциональное действиям большинства людей на площади Победы", - отметил он.

Ранее сообщалось, что во время протестов в столице Румынии Бухаресте пострадало 440 человек.


популярное за неделю

Мнение

Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович