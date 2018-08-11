Президент Румынии отреагировал на протесты в Бухаресте 11.08.2018, 12:48

Клаус Йоханнис

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Клаус Йоханнис раскритиковал действия силовиков.

Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил силовой разгон акции протеста в Бухаресте, в результате чего пострадали около 440 человек, сообщает "Новое время".

У себя в Facebook Йоханнис потребовал от министра внутренних дел Румынии объяснить применение силы к протестующим.

"Настоящая демократия предусматривает право каждого человека на протест, но насилие неприемлемо независимо от политического выбора. Я решительно осуждаю жестокое вмешательство жандармерии, сильно непропорциональное действиям большинства людей на площади Победы", - отметил он.

Ранее сообщалось, что во время протестов в столице Румынии Бухаресте пострадало 440 человек.