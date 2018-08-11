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Адвокат Сенцова: В ближайшее время у Олега могут отказать внутренние органы

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  • 11.08.2018, 13:45
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Олег Сенцов
Фото: RFE/RL

Украинский режиссер находится в тяжелом состоянии.

У украинского политического заключенного в РФ Олега Сенцова, который голодает в колонии с 14 мая, в ближайшее время может начаться четвертый кризис голодовки, сопровождающийся отказом внутренних органов, сообщил адвокат украинца Дмитрий Динзе в эфире Радио Крым.Реалии.

По его словам, третий кризис голодовки, который на данный момент переживает украинец, опасен тем, что органы начинают постепенно готовиться к отказу, человеку становится плохо.

"Наступление четвертого кризиса зависит от индивидуальных особенностей организма. Он может случиться завтра, или через неделю, или через месяц", – отметил адвокат.

Принудительное кормление нельзя назвать спасительным решением для Сенцова, добавил руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров.

"Принудительное кормление приравнивается европейским судом к пытке и оказывает негативное влияние на ослабленный организм, несмотря на попадание в него питательных веществ. Поэтому тут очень большой вопрос, хорошо это или плохо. Принудительное кормление не является гарантией спасения жизни Олега Сенцова", – сообщил Захаров.


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