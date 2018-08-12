Путину сообщили об отсутствии в России современных технологий добычи нефти 12.08.2018, 12:42

Американские санкции могут оставить РФ без доходов от торговли углеводородами.

Российские нефтяные компании в соответствии с пожеланиями Кремля провели цифровизацию и подключили искусственный интеллект к одной из скважин, но современных технологий добычи от этого не прибавилось, пишет finanz.ru.

Технологии гидроразрыва пласта, которые активно применяются в США, позволяют резко увеличить отдачу из скважин, "оживить" старые месторождения и добывать труднодоступную нефть из сланцевых пород, в России к настоящему моменту отсутствуют, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным министр энергетики Александр Новак.

"Флоты гидроразрыва <...> всё более и более активно используются сегодня при разработке нефтяных и газовых месторождений. В России на сегодняшний день, к сожалению, нет таких технологий, и создана только опытная промышленная установка", - сообщил Новак.

Ведется работа, чтобы создать еще две установки, но и они будут "эксплуатироваться в качестве экспериментальных", добавил он.

Гораздо дальше удалось продвинуться в цифровизации: "Газпром нефть" "полностью оцифровала" месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе. "Так называемое "умное месторождение", в рамках которого искусственный интеллект принимает решения о наиболее качественном извлечении нефти", - рассказал он (цитаты по сайту Кремля).

Минэнерго, по словам Новака, ставит целью развивать импортозамещение, и к 2020-му году добиться того, чтобы заменить отечественными 80% иностранных технологий.

После введения санкций Запада технологическая база российской добывающей отрасли полностью остановилась в развитии: доля принципиально новых разработок упала с 30% в 2011 году до 0% - в 2016-м, говорит замдиректора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов.

Сыграл роль низкий относительно доли в мировой добыче уровень расходов компаний и государства на науку и инновации (около 1% от мировых), считает Миронов, и ситуация уже выглядит неприемлемой: коэффициент извлечения нефти (КИН) для разрабатываемых месторождений в России составляет в среднем около 25%, тогда как в мире у лидеров - до 45%.

Возможности России наращивать добычу нефти при нынешней технологической базе практически исчерпаны, прогнозирует в докладе Oil 2018 Международное энергетическое агенство.

По расчетам МЭА, пик добычи в 11,74 млн баррелей в сутки Россия покажет в 2021-м году, после чего объемы начнут падать.