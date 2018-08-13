Он пока не утонул4
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 13.08.2018, 8:38
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Но плывет тем же курсом.
Вчера была годовщина гибели подлодки «Курск». Восемнадцатая годовщина.
8 сентября будет отмечаться еще одна восемнадцатая годовщина – интервью Путина Ларри Кингу, со знаменитым путинским «Она утонула».
В нормальной стране, Президент, сказавший такое, завершил бы свой политический путь, погрузившись на следующих выборах в пучину небытия. Пуская со дна пузыри извинений.
Но это не в России.
Здесь известно, какие «выборы» и потому человек, наглядно показавший свой цинизм, свое глубокое равнодушие к погибшим, уже восемнадцатый год со времени трагедии «Курска», продолжает свой руководящий заплыв.
Он пока не утонул, как армянский Кочарян. Но плывет тем же курсом.
Телеграм-канал «СерпомПо»