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Он пока не утонул

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 13.08.2018, 8:38
  • 4,123
ФОТО: AFP

Но плывет тем же курсом.

Вчера была годовщина гибели подлодки «Курск». Восемнадцатая годовщина.

8 сентября будет отмечаться еще одна восемнадцатая годовщина – интервью Путина Ларри Кингу, со знаменитым путинским «Она утонула».

В нормальной стране, Президент, сказавший такое, завершил бы свой политический путь, погрузившись на следующих выборах в пучину небытия. Пуская со дна пузыри извинений.

Но это не в России.

Здесь известно, какие «выборы» и потому человек, наглядно показавший свой цинизм, свое глубокое равнодушие к погибшим, уже восемнадцатый год со времени трагедии «Курска», продолжает свой руководящий заплыв.

Он пока не утонул, как армянский Кочарян. Но плывет тем же курсом.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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