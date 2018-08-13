Он пока не утонул 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

13.08.2018, 8:38

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ФОТО: AFP

Но плывет тем же курсом.

Вчера была годовщина гибели подлодки «Курск». Восемнадцатая годовщина.

8 сентября будет отмечаться еще одна восемнадцатая годовщина – интервью Путина Ларри Кингу, со знаменитым путинским «Она утонула».

В нормальной стране, Президент, сказавший такое, завершил бы свой политический путь, погрузившись на следующих выборах в пучину небытия. Пуская со дна пузыри извинений.

Но это не в России.

Здесь известно, какие «выборы» и потому человек, наглядно показавший свой цинизм, свое глубокое равнодушие к погибшим, уже восемнадцатый год со времени трагедии «Курска», продолжает свой руководящий заплыв.

Он пока не утонул, как армянский Кочарян. Но плывет тем же курсом.

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