В Самаре тысячи человек вышли на митинг против повышения пенсионного возраста 13.08.2018, 9:23

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фото: novayagazeta.ru

Акция стала одной из самых крупных в этом регионе РФ.

Согласованный с властями митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Самаре. Об этом сообщает «Интерфакс». Акция состоялась в одном из гайд-парков города — сквере Родина, расположенном на промышленной окраине областного центра.

Заявка на проведение митинга была подана местным движением «Гражданская инициатива», сообщил ведущий акции, депутат Самарской губернской думы, коммунист Михаил Матвеев. В акции приняли участие представители КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Левого фронта».

В митинге приняли участие несколько тысяч человек.

Предыдущий митинг в Самаре против повышения пенсионного возраста прошел 28 июля.

14 июня правительство одобрило пенсионную реформу, а 19 июля законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении приняла Госдума (орган власти в России, оправдывающий сексуальные домогательства). Так, повышение пенсионного возраста для мужчин растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году. Реформа начнется с января 2019 года. К концу срока пенсионный возраст для мужчин будет установлен на уровне 65 лет, а для женщин — 63 лет.