Российский рубль продолжил рекордное падение на фоне санкций США 2 13.08.2018, 12:19

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Фото: Reuters

Новый обвал спровоцирован несколькими факторами.

На открытии торгов на Московской бирже российская валюта пережила новое падение: доллар поднялся выше 68 рублей, евро — выше 78 рублей. Падение спровоцировал обвал турецкой лиры: инвесторы не дождались от Анкары действенных мер по стабилизации ситуации в экономике страны, пишет The Bell.

Детали

В 10:00 доллар поднялся до 68,66 рубля, что почти на рубль выше закрытия пятницы. Евро достиг 78,15 рубля, прибавив 90 копеек к закрытию пятницы.

Позднее российская валюта отыграла часть падения. В 10:45 за доллар давали 68,2 рубля, за евро — 77,54 рубля.

Падение произошло и на фондовом рынке. Индекс РТС обновил минимум с конца августа 2017 года, опустившись до 1039,29 пункта, после чего произошла коррекция до 1045,45 пункта (-1,1%) к 10:20. Индекс Московской биржи к 10:20 опустился до 2265,6 пункта (-0,4%, минимум с конца июля), основные рублевые «фишки» на Московской бирже снизились в пределах 1,8% во главе со Сбербанком (-1,2% и -1,8% «префы»).

Почему падает рубль?

Ослабление рубля вызвано ситуацией с лирой, уверен директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. «Это [обвал турецкой валюты] разворачивает полноценный финансовый кризис, он сейчас в самом разгаре», — считает эксперт. По его словам, в Турции может произойти катастрофа: у страны большой объем госдолга, а заявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана парализовали правительство. «В такой ситуации любой Центробанк бы принимал стандартный набор мер — в первую очередь, повысил бы ставку. Здесь ничего подобного не происходит», — говорит Тремасов. Для инвесторов это четкий сигнал, поэтому они и продают активы по любым ценам. Если еще в пятницу все ожидали коррекции на рынке, то сейчас «самый последний оптимист продает активы», говорит эксперт.

Из-за турецкого кризиса «сейчас наблюдается общий выход инвесторов с развивающихся рынков», уверена главный аналитик Альфа-банка Наталия Орлова. «По рублю мы сейчас находимся на фундаментальном значении 60-70 [руб./$]. В 2014 году мы отклонились от фундаментального значения на 20%. Масштаб нынешней волатильности может быть сопоставим», — считает аналитик. Это не значит, что рубль может упасть в ближайшее время на 20%, 20% — максимальный уровень отклонения на ближайший год, пояснила Орлова. «Фундаментальных причин для долгосрочного падения [рубля] сейчас нет», — говорит эксперт. Но у нас сейчас, по ее словам, есть неудачное стечение обстоятельств — ожидание санкций, предложение изъять у металлургов сверхдоходы, ситуация на внешних рынках, низкая ликвидность.

Контекст

По итогам утренних торгов турецкая лира потеряла еще 11% к доллару. Падение турецкой валюты отразилось на азиатском рынке в целом — фондовый индекс MSCI Asia Pacific упал на 1,6%, китайский индекс «голубых фишек» потерял 1,5%, японский Nikkei — 1,7%, главный индекс Индонезии — около 3%, южноафриканская валюта упала на 9,2%.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в выходные продолжил выступать с воинственных позиций, обещая не поддаваться финансовым манипуляциям в условиях «экономической войны», а также высказался против подписания соглашения с Международным валютным фондом. В рамках объявленных мер по стабилизации финансовых рынков турецкий центробанк отказался повышать ставку, пообещав предоставить «банкам всю необходимую ликвидность». Подобная реакция объясняется опасением властей Турции по поводу того, что даже резкое повышение ставки не принесет положительного эффекта из-за возможности введения новых санкций со стороны США, рассказали источники Bloomberg.

Резкое падение турецкой лиры в пятницу (на 17%) вызвала эскалация напряженности в отношениях Турции и США: Дональд Трамп объявил об удвоение пошлин на турецкую сталь (до 50%) и алюминий (до 20%). Необходимость этого шага президент США объяснил падением лиры к доллару в последнее время и тем, что у Вашингтона с Турцией сейчас не очень хорошие отношения. В последние недели Вашингтон конфликтовал с Анкарой из-за американского пастора Эндрю Брансона, которого в Турции судят за сотрудничество с проповедником Фетхуллой Гюленом, которого считают ответственным за неудачную попытку госпереворота в 2016 году, а также за поддержку запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.