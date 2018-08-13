ОПЕК: Главным источником новых поставок нефти станут США 4 13.08.2018, 15:59

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Спрос на продукцию картеля резко упадет.

Мировой рынок нефти рискует вновь столкнуться с избытком предложения из-за резкого роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК.

Такую оценку дает картель в ежемесячном докладе о добыче и потреблении "черного золота" на планете, пишет finanz.ru.

Мировой спрос не дотягивает до изначальных оценок, признает ОПЕК: по итогам второго квартала он оказался на 120 тысяч баррелей в сутки ниже прогноза. К концу года потребление будет на 20 тысяч баррелей в сутки ниже, чем ожидалось изначально, а следующем году - на 40 тысяч.

Рост добычи в не входящих в ОПЕК странах при этом ускоряется и полностью перекрывает потребности мировой экономики, следует из расчетов организации.

По итогам года государства вне картеля добавят на рынок 2 млн баррелей новых ежедневных поставок, тогда как спрос увеличится лишь на 1,64 млн баррелей в день.

В следующем году рост спроса замедлится до 1,43 млн баррелей в сутки, а добыча за пределами ОПЕК вырастет на 2,13 млн баррелей в день.

В результате места для нефти из ОПЕК на рынке станет меньше: спрос на продукцию картеля с 32,9 млн баррелей в сутки в этом году упадет до 32 млн в следующем.

Иными словами, чтобы сбалансировать рынок, странам организации придется сокращать производство, составившее в июле 32,323 млн баррелей в день, и терять долю на рынке, уже опустившуюся до многолетнего минимума в 32,8%.

Главным источником новых поставок станут США, где добыча вырастет на 1,69 млн баррелей в сутки в этом году и 1,38 млн баррелей - в следующем.

Бразилия увеличит производство суммарно на 0,51 млн баррелей за два года, а Канада - 0,55 млн баррелей в сутки.

Кроме того, активно инвестирует в новые проекты, прежде всего офшорные Китай, компании которого смогут переломить тренд на падение добычи, предупреждает ОПЕК. По оценке картеля, производство в КНР превысит изначальный прогноз на 100 тысяч баррелей в текущем году и 80 тысяч баррелей - в 2019-м.