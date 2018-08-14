Ольга Мазуренок: Счастлива, что победила, хотя рассчитывала на немного другое время 1 14.08.2018, 8:26

Победительница марафона на ЧЕ – о том, как удалось быть первой, несмотря на кровотечение.

Марафонка Ольга Мазуренок по возвращении в Минск с двумя золотыми наградами чемпионата Европы, который прошел в Берлине, рассказала, почему во время гонки у нее из носа шла кровь, планах на Минский полумарафон и роли поддержки для спортсмена, когда медали нет и «тебе тяжело и плохо», сообщает tut.by.

— Встречают так, как будто после Олимпиады, — сказала Ольга, дождавшись, пока журналисты приготовятся писать интервью с ней.

— Как себя чувствуете?

— Хорошо. Произошедшее не имеет никаких последствий и не представляло опасности, хотя со стороны все выглядело не очень эстетично, не очень красиво. Но это спорт. Да, случилось такое, и все же нужно было идти до конца, бороться. Ну не могла я досрочно завершить выступление и сойти с дистанции, тренировавшись полгода ради пусть еще небольшой медальки — первой.

Счастлива, что удалось победить, хотя рассчитывала на немного другое время. В принципе здесь главное победа, а не время. Идя по дистанции, кстати, тоже чувствовала себя хорошо, за исключением некоторых спортивных моментов. Рассчитывала на другое самочувствие.

Все переживают, и я очень благодарна за поздравления, беспокойства о моем самочувствии. Все хорошо!

— Пресса вас прозвала железной леди. Как вам такое?

— Не могу сказать… Конечно, марафон — не самый легкий вид спорта. Безусловно, чтобы преодолевать марафонскую дистанцию, нужно действительно себя тренировать, проходить многие испытания. Со временем я стала закаленной.

Знаю, было много комментариев… Нет, в основном они лестные. Но были и такие: «Зачем это нужно? Ради спорта? Ради денег?» Наверное, люди не понимают, что такое спорт. Когда спорт — твоя жизнь, когда ты многим жертвуешь ради спорта, ты [не можешь просто сдаться]. Некоторые этого не понимают.

— Вы говорили, что и на тренировках случалось, что из носа шла кровь. Как часто такое происходит? И в чем причина?

— Я думаю, что это была реакция организма на погоду. Действительно такое бывает и на тренировках, когда, допустим, я приезжаю в среднегорье или в высокогорье, но только в первые дни.

Хочу сказать, что в этом году лето вообще по всему миру — «супер лето». До нашего приезда в Берлин на чемпионат Европы была до ужаса жаркая погода — вплоть, наверное, до +45°С. А с нашим приездом температура упала настолько, что мы ходили по городу в спортивных костюмах, тренировались в лосинах. А в день старта выросла температура до +27°С. Так что кровь из носа связываю с резким перепадом температур.

— Закрадывалась ли у вас мысль: «А вдруг не финиширую?»

— Нет, были лишь сомнения насчет того, будет ли у меня медаль. Честно говоря, не настраивалась на высокую конкуренцию. В сезоне у меня был первый результат с большим отрывом. Мой недочет в том, что некоторые девушки пропустили последний сезон и целенаправленно готовились к чемпионату Европы. Показанные результаты очень высокие для Европы.

— Бывали ли у вас еще курьезы сродни тому, что случилось на Евро-2018?

— Однажды не добежала один круг. Случилось это в финале 5000 м у женщин.

— Какие у вас планы на ближайшие дни?

— Переведу дух, раз такая атмосфера — супер! И начну тренироваться, готовиться к нашему полумарафону. Всех вас приглашаю. Увидимся, я надеюсь.

— В прошлом году вы пропустили Минский полумарафон из-за травмы. А в этом году на какой результат рассчитываете?

— Честно, пока не берусь загадывать. Все будет зависеть от самочувствия. Переведу дух, восстановлюсь и дальше включусь в работу.

— Вы ведь формально двукратная чемпионка Европы, верно?

— Формально — да.

— Беларусь завоевала 7 медалей на ЧЕ-2018, 3 из которых золотые. Для сравнения, на ЧЕ-2016 было 3 награды, на ЧМ-2017 — 0. В чем видите причину нынешнего успеха?

— Спорт — такая вещь, где важную роль играет везение. ЧЕ-2018 получился достаточно непредсказуемым, ведь мировые лидеры уступали «зеленой» молодежи.

— То есть дело в везении?

— Я связываю рост результатов с развитием легкой атлетики, за что огромное спасибо председателю Вадиму Анатольевичу Девятовскому. Очень многое делается, ты всегда можешь обратиться к нему с любым вопросом.

Для спортсмена самое главное — быть услышанным. Причем не тогда, когда у тебя есть медали и тебя встречают, а тогда, когда тебе тяжело и плохо.

— Вы вспоминаете сейчас прошлый сезон, часть которого пропустили из-за травмы?

— Да. На самом деле прошлый год был не самым худшим в моей карьере. Бывали ситуации и потяжелее. Слава Богу, я справилась. Тогда мне очень помогли Вооруженные силы Республики Беларусь, вошли в мою ситуацию, мне помогли.

— Оплатили сборы?

— Нет, речь идет о моем месте работы.

Напомним, что Ольга Мазуренок выиграла марафон на чемпионате Европы в Берлине со временем 2 часа 26 минут 22 секунды, а сборная Беларуси завоевала командный кубок в марафонском беге. В топ-5 финишировали Марина Доманцевич с личным рекордом и Анастасия Иванова с лучшим результатом в сезоне. Нина Савина пробежала с личным рекордом, она — 12-я. Еще одна представительница Беларуси Ирина Сомова сошла с дистанции после отметки 31 км.