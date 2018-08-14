В Норвегии министр ушел в отставку из-за поездки в Иран 14.08.2018, 9:48

Пер Сандберг

Фото: AFP

Министр взял с собой служебный телефон и не предупредил коллег.

В Норвегии министр рыбного хозяйства страны Пер Сандберг ушел в отставку из-за нарушения правил безопасности, связанных с его поездкой в Иран во время отпуска.

Как сообщает Reuters, Сандберг не предупредил коллег о своих планах поехать в Иран и взял с собой служебный телефон.

Действия чиновника раскритиковала премьер-министр Эрна Сульберг. Она приказала Сандбергу отдать свой телефон полиции для проверки на безопасность.

Норвежские министры обязаны информировать главу правительства о своих поездках. Им также запрещено использовать государственные телефоны в странах, с которыми у Норвегии нет совместных программ сотрудничества в сфере безопасности.