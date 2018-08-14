закрыть
14 августа 2018, вторник, 10:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Норвегии министр ушел в отставку из-за поездки в Иран

  • 14.08.2018, 9:48
Пер Сандберг
Фото: AFP

Министр взял с собой служебный телефон и не предупредил коллег.

В Норвегии министр рыбного хозяйства страны Пер Сандберг ушел в отставку из-за нарушения правил безопасности, связанных с его поездкой в Иран во время отпуска.

Как сообщает Reuters, Сандберг не предупредил коллег о своих планах поехать в Иран и взял с собой служебный телефон.

Действия чиновника раскритиковала премьер-министр Эрна Сульберг. Она приказала Сандбергу отдать свой телефон полиции для проверки на безопасность.

Норвежские министры обязаны информировать главу правительства о своих поездках. Им также запрещено использовать государственные телефоны в странах, с которыми у Норвегии нет совместных программ сотрудничества в сфере безопасности.


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип