Герои «Маршей нетунеядцев» дали жесткий ответ белорусским властям 1 14.08.2018, 10:46

Шестеро могилевчан подкрепили свои требования обращением в ООН.

Ждать решения Комитета по правам человека ООН придется долго, но оно будет в пользу граждан, уверен правозащитник Борис Бухель, сообщает могилевская «Весна».

Шестеро могилевчан, которые участвовали в акциях протеста весной 2017 года, ответили на «замечания» белорусских властей в КПЧ ООН.

Алена Кисель, Елена Крень, Константин Чернов, Александр Каранкевич, Денис и Павел Крайцевы пожаловались в КПЧ ООН ещё в декабре 2017 года, заявив, что белорусские суды несправедливо наказали их штрафами за участие в мирных собраниях.

В ответ на это постоянная миссия Беларуси при офисе ООН в Женеве выразила недовольство жалобами. Отечественные дипломаты заявили о «злоупотреблении» могилевчанами правом на обращение в КПЧ ООН. Также они сообщили, что каждый из осужденных за акции протеста «проигнорировал» возможность обращения в прокуратуру.

Правозащитник Борис Бухель помог каждому из шести человек составить свои возражения на ответ властей:

— Что касается прокуратуры: Комитет по правам человека ООН неоднократно подчеркивал, что пересмотр в порядке надзора, который сохранился в некоторых странах бывшего СССР, не признается в качестве эффективного средства правовой защиты, — сказал Бухель.

Пересмотр дела по существу в установленном порядке влечет только кассационная жалоба. А этот этап, как сказал правозащитник, каждый из шести человек уже прошел.

Бухель обратил внимание на то, что белорусским властям неоднократно указывалось на необходимость привести законодательство по свободе мирных собраний к соответствию с международными нормами. Однако диктатор, правительство и «парламент» Беларуси игнорируют эти указания ООН.

— Теперь остаётся только подождать два-три, может четыре года, пока Комитет по правам человека вынесет своё решение. Как показывает прошлый опыт всех обратившихся в КПЧ с подобными жалобами, решение по ним будет положительное, — сказал правозащитник.