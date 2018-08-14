Санкции США: долларовая заморозка сломает Россию 4 14.08.2018, 12:20

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Объявление американцами новых санкций против РФ чревато самыми серьезными сценариями.

Тем более, что премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эти действия «экономической войной» и выразил готовность отвечать на них всеми доступными средствами. «Газета.Ru» разобралась, могут ли Штаты арестовать счета российского ЦБ и к чему приведет ограничение долларовых расчетов для российских госбанков.

Конгресс и Госдеп пообещали России новые санкции. Первый пакет ограничительных мер будет введен уже 22 августа. Он предполагает запрет на поставку в РФ оружия, электронных устройств и иной продукции двойного назначения. Второй этап Госдеп обещает спустя три месяца, если РФ не даст гарантии неприменения химического оружия и согласится на независимую проверку отдельных военных объектов инспекторами ООН.

Во втором пакете — снижение уровня дипломатических отношений, приостановка прямых полетов в США, ограничение экспортно-импортных операций и пр.

Законопроект, предложенный группой сенаторов во главе с Линдси Грэмом, предполагает, в частности, введение запрета на транзакции с новым российским госдолгом и запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы).

Объявления о новых санкциях спровоцировали панику на финансовом рынке. Распродажи российских бумаг скупка валюты активно шли в четверг и пятницу на минувшей неделе. В понедельник, 13 августа, доллар протестировал уровень в 68 рублей, евро подбирался к 78 руб.

Кроме того, эксперты опасаются и более радикальных шагов со стороны американских властей. В ноябре в Штатах пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и набрать очки на российской теме захотят все, включая президента Дональда Трампа.

«Теоретически Соединенные Штаты могут ввести санкции против Банка России, подобные прецеденты в истории уже были — в частности, блокировались счета Центробанка Ирана», — говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев. В рамках санкций против Ирана, которые действовали на момент подписания «ядерной сделки» в апреле 2015 года, были заморожены счета нацбанка, а также был введен запрет на операции с иранскими кредитными организациями и на расчеты в долларах. При этом даже после формального снятия санкций США не стали возвращать Тегерану его $2 млрд.

Есть и другие примеры. В октябре прошлого года банк Bank of New York Mellon добровольно согласился заморозить $22,6 млрд Национального фонда Казахстана, которыми управлял казахстанский нацбанк.

Финансовый консультант Teletrade Михаил Грачев полагает, что санкции США против Банка России могут заключаться в заморозке активов российского ЦБ и отключении от международных платежных систем, что затруднит обслуживание государственного долга.

Минфин США действительно может арестовать или заморозить средства госструктур России на территории США, как это было, например, с активами Ирана, Ливии, Сирии и других стран, считает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

«Не даром же ЦБ активно сокращал в последнее время инвестиции в американские бумаги», — добавляет он.

Так, согласно данным Минфина США, на март этого года у РФ было облигаций на $96,1 млрд, но уже в апреле осталось только $48,7 млрд. Майский показатель упал до $14,9 млрд. Это самое низкое значение за 11 лет. И это почти в 12 раз меньше пикового значения в $176 млрд, зафиксированного в октябре 2010 года. В целом в собственности иностранных государств находятся американские облигации на сумму $6,21 трлн.

При этом, хотя ареста активов Банка России, по всей видимости, и не произойдет, санкции против российских госбанков эксперты считают весьма вероятным сценарием.

В этом случае, карты Visa и Mastercard, эмитированные госбанками, попавшими под санкции, будут заблокированы, а банки фактически будут лишены возможности совершать безналичные операции в долларах, поясняет Максим Осадчий.

Практически со 100-процентной вероятностью любые подобные действия США приведут к резкому обвалу рубля. Выходов у ЦБ будет немного — отпустить рубль в свободное падение с точкой остановки далеко за 100 рублей или ввести валютное регулирование, которое через некоторое время может породить теневой валютный рынок.

«Не исключено, что с учетом доминирования госбанков на российском банковском рынке, руководству страны придется прибегнуть к экстраординарным мерам. Например, замораживанию вкладов в иностранной валюте или их конвертации по принудительному невыгодному для вкладчиков курсу, по примеру того, как это произошло в Аргентине», — рассуждает Осадчий.

Впрочем, пока что не понятно, какие из предложенных мер дойдет до реализации. «Маловероятно, что, к примеру, будет введен запрет на расчеты в долларах для российских банков или отменены рейсы «Аэрофлота» в Северную Америку», — предполагает Алексей Коренев.

Тем не менее, на взгляд Алексея Коренева, даже если какая-то часть анонсированных санкций будет в итоге принята, у российской банковской системы будут трудности.