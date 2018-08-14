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Синоптики: Завтра будет до +30°С

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  • 14.08.2018, 14:20

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

15 августа погоду Беларуси будут определять фронтальные разделы. Ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, сообщает Гидромет.

В отдельных районах сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый, в дневные часы по юго-востоку страны местами шквалистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +14..+20°С, во второй половине дня повысится до +22..+28°С, по юго-востоку Гомельской области до +30°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

16 августа на фоне роста атмосферного давления ожидается поступление неустойчивых свежих воздушных масс с севера Балтийского моря, на юго-востоке скажется влияние малоподвижного фронта. Местами, преимущественно по северу и востоку страны, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +19..+26°С.

17 августа большая часть республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в свежей воздушной массе, на юго-востоке сохранится влияние неустойчивых воздушных масс. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по юго-востоку страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточной четверти от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +22..+27°С.


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