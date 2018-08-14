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Два белорусских форварда продолжат карьеру в Канаде

  • 14.08.2018, 15:44

Хоккеисты заключили соглашения с «Муз Джо Уорриорз».

Нападающие Даниил Степанов и Егор Буяльский подписали контракты с клубом "Муз Джо Уорриорз", выступающим в Канадской хоккейной лиге (CHL), сообщает «Прессбол».

Оба игрока были выбраны этой командой на минувшем драфте CHL. Хоккеисты уже улетели за океан, где готовятся к тренировочному лагерю, который стартует 22 августа.

В минувшем регулярном сезоне 17-летний Степанов набрал 27 (6+21) очков в 52 матчах за БФСО "Динамо", "U17" и "U18", а также 3 (2+1) очка в 4 матчах плей-офф за "U18". На юношеском чемпионате мира в 5 играх на его счету ноль очков и показатель полезности "-3".

17-летний Буяльский в прошлом чемпионате набрал 48 (19+29) очков в 49 играх за "U17" и 2 (2+0) балла в 2 играх плей-офф. На турнире Mac's 2018 в Калгари он набрал 6 (5+1) очков в 6 играх.


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