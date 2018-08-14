В кредитном рабстве оказалось рекордное число россиян 14.08.2018, 16:59

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Население РФ копит долги в два раза быстрее, чем растут его доходы.

Население России продолжает залезать в долги перед банками, компенсируя провал уровня жизни и стагнацию реальных доходов, пишет finanz.ru.

По итогам первого полугодия доля россиян, имеющих пять или больше действующий банковских кредитов, подскочила до 5,62%. Это рекордный уровень за всю историю имеющейся статистики, сообщает в обзоре бюро кредитных историй "Эквифакс".

Доля критически закретидованных физлиц растет третий год подряд и превысила предыдущий максимум, установленный в 2014 году (5,2%).

Почти половина всех банковских заемщиков - 47% - имеют два или больше открытых кредитов, хотя в 2011 году у подавляющего большинства - 73% - был лишь один действующий кредитный договор.

Количество кредитов на одного человека в России, в принципе, ничем не ограничено, кроме мнения банка о платежеспособности заемщика и его кредитной политики, отмечает гендиректор "Эквифакс" Олег Лагуткин.

"В нашей практике известны беспрецедентные случаи, когда общее количество контрактов на одного человека составляло более пятисот единиц, а одновременно такой заемщик обслуживал порядка тридцати активных кредитных договоров", - говорит он.

Статистика говорит о том, что критический уровень - 3 кредита на человека, указывает "Эквифакс": если займов 4-5, то риск невозврата увеличивается на 15-25%, а если больше - дополнительно возрастает примерно на треть.

По данным ЦБ, за январь-июнь банки выдали гражданам 1,1 триллиона рублей новых кредитов, а общий объем долговой нагрузки населения достиг 13,3 трлн рублей.

Население копит долги в 2 раза быстрее, чем растут его доходы, указывает Минэкономразвития: с устранением в июне потребительские кредиты гражданам выросли на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае, а с устранением сезонности - более чем на 20%. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках - до 7,1% (с 7,6 и 7,7% в мае соответственно).

Сбербанк за полгода выдал потребительских кредитов на рекордные 714 млрд рублей, что то на 74% больше, чем годом ранее, а ВТБ дал населению 400 млрд рублей, на 32% больше, чем за тот же период 2017 года.

Ситуация, когда рост долга в разы опережает рост доходов является "нездоровой и ведущей к кризису", говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: "Это касается не только потребкредитования, но и ипотеки. Население за последние годы нагрузили огромным объёмом обязательств, но без роста доходов обслуживать эти долги будет всё сложнее".