«Рыба и так дорогая, куда уж выше цены» 4 14.08.2018, 17:48

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В России на четверть подскочили оптовые цены на минтай. Готовиться ли к подорожанию белорусам?

В России за последний год почти на четверть подскочили оптовые цены на минтай. Причина — высокий спрос на один из самых доступных видов рыбы на китайском и европейском рынках. Из-за этого выросли экспортные цены, а вслед за которыми минтай подорожал и на внутреннем России. Tut.by выяснял, изменились цены на эту рыбу в Беларуси и сколько минтай будет стоить в ближайшее время.

При этом розница в России еще не успела полностью отреагировать на повышение оптовых цен, так как в летние месяцы стабильно наблюдается спад продаж свежемороженой рыбы в целом и филе минтая в частности, пишет РБК. Участники рынка обращают внимание, что у крупных сетевых ритейлеров еще есть минтай прошлого сезона, поэтому розничные цены пока что не повысились на тот процент, на который они выросли в опте.

Белорусские поставщики минтая отмечают некоторый рост цен на эту рыбу. «Конечно, на нас конечно отражается ситуация в России. Мы формируем стоимость как импортеры — если цена повышается у поставщика, то она увеличивается и у нас. Существует определенная рентабельность, которой придерживаемся, чтобы компания работала безубыточно», — отмечают в «Мера-Голд». Фирма закупает рыбные продукты в России и продает их в местных магазинах.

По наблюдениям работников, цена на минтай начала повышаться в июле. При этом стоимость рыбы меняется постоянно, она зависит от множества факторов, например, от улова.

— Естественно, еще влияет курс российского рубля — бывают моменты, когда он может немножко снижаться. Тогда возможен такой вариант, что цена поднимается у поставщика, но это не сильно отражается на белорусской стоимости.

Так готовиться ли белорусам к росту цен на минтай?

— Из-за российской ситуации стоимость минтая меняться не будет, — прогнозирует коммерческий директор и акционер сети «Виталюр» Виталий Яцук. По его словам, цена закупки не оказывает первостепенного влияния — они ежемесячно проводят мониторинг, после которого стоимость рыбы устанавливается из расчета «минус 5−15 процентов от наименьшего ценника конкурента». Такая стратегия применяется в отношении всего ассортимента.

— Кроме того, вылов минтая имеет выраженный сезонный характер. Считается, что качество данной рыбы лучше с октября по май. Так называемый летний минтай несколько уступает по качеству, поэтому сеть его не закупает и не продает. Колебания в закупочной цене не превышают десяти процентов, в пиковые месяцы вылова, с февраля по апрель, цена немного ниже, — объясняет директор.

Как изменились цены на минтай в минских магазинах?

В торговых сетях значительного роста цен пока не наблюдается. К примеру, в сети магазинов Bigzz цена на замороженный минтай за последний месяц даже упала. 18 июля килограмм этой рыбы стоил 5,5 рубля, но поскольку действовала скидка, купить ее можно было за 4,59. Сейчас минтай в Bigzz стоит 5,39 рубля.

Чуть дешевле замороженный минтай стоит в магазине «Океан» — 5,03 рубля. Покупатели говорят, что не заметили, чтобы что-то подорожало.

— Рыба и так дорогая, куда уж выше цены, — с возмущением говорит дама средних лет. — С нашими зарплатами многие белорусы и так могут себе позволить только, кильку, минтай и путассу. Пока я подорожания не заметила, по крайней мере сильного.

По официальной статистике, белорусы стали экономить на рыбе. Так, в первом полугодии ее продажи упали на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В еще одном рыбном столичном магазине резкий рост цен на рыбу тоже не подтвердили.

— Не сказала бы, что именно минтай как-то сильно подорожал, — комментирует продавец одного из столичных рыбных магазинов. — Филе стоит 8,52 рубля. Примерно такая цена была и месяц назад. Касательно другой рыбы, тоже не скажешь, что цены за последний месяц поднялись. За год конечно, они подросли. Ну так все дорожало, не только рыба.

В торговой сети «Соседи» также не заметили роста цен на минтай.

— Скачка цен на рыбу как, к примеру, месяц назад на курицу, в наших магазинах не было, — прокомментировало руководство торговой сети. — Может, будет отложенный взлет цен, но пока ничто этого не предвещает.

Как изменились цены на другую рыбу?

В компании «Мера-Голд» отмечают, что за последнее время это не единственное подорожание. Также поднялись в цене треска и пикша.

— Если раньше мы ее привозили, то сейчас она очень дорогая и почти недоступна для нашего потребителя. Что касается минтая, то это ходовая рыба, и ее в любом случае будут покупать. Это самая дешевая рыба, поэтому я не думаю, что объемы продаж сильно упали. Но пока прогнозировать сложно, потому что рыбный сезон начинается с сентября.

В сети «Виталюр» отмечают, что в течение года цены в целом на рыбу оставались относительно стабильными, подвергаясь лишь незначительным сезонным и курсовым колебаниям. Заметный рост в закупочной цене показал лишь хек (Америка, Канада) — плюс 22 процента.

Арсений Тютюнник, директор белорусской компании John Dory, которая занимается импортом и продажей морепродуктов, рассказывает, что примерно полтора года назад похожим образом возросли цены на лосось и форель норвежского производства.

— В мире есть два крупных производителя данного продукта — Норвегия и Чили. Вообще, чилийская рыба всегда была более дешевой из-за чуть менее качественного сырья. Однако там произошел мор рыбы, возник дефицит, и норвежцы взвинтили цену.

По словам мужчины, сейчас тенденция к подорожанию продолжается, но причина уже другая — в последнее время норвежская красная рыба в огромных количествах уходит на китайский рынок. Из-за этого цена на продукт в долгосрочной перспективе будет увеличиваться.

— Конечно, есть тенденции, которые знает каждый рыбник, — летом и в начале осени цена на красную рыбу меньше, а в течение всего остального года стоимость сильно поднимается. Но если взять общую тенденцию, то можно заметить, что каждый год стоимость возрастает. В большей степени это связано с тем, что увеличивается ее потребление, особенно на китайском рынке — на сегодняшний день это локомотив развития, который диктует условия.

Арсений Тютюнник поясняет, что фермерская рыба, которая выращивается человеком, гораздо менее волатильна по ценообразованию. Тут на подорожание в большей степени влияют тенденции потребления — уменьшается оно или увеличивается. Если брать дикую рыбу, то здесь гораздо больше переменных, от которых зависит стоимость.