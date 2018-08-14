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Семь артистов, которые отказались выступать в Крыму

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  • 14.08.2018, 21:09
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Артисты, которые показали принципиальную позицию.

В конце минувшей недели латвийская певица Лайма Вайкуле, отвечая на вопросы журналистов Думской на пресс-конференции в Одессе, заявила, что не поедет в оккупированный Россией Крым, "какой бы гонорар ни предлагали".  

НВ Style собрал примеры семи известных артистов постсоветского пространства, которые имеют принципиальную позицию и считают невозможным посещение аннексированного Россией украинского полуострова.

Андрей Макаревич

Фото: JazzPeople

Российский музыкант и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич - один из немногих среди артистов РФ, кто открыто выступил против агрессивных действий России в Крыму и на Донбассе.

В одном из своих последних интервью Макаревич сказал, что с 2014 года его позиция по Крыму не изменилась и он не поедет туда с гастролями, потому что считает эту территорию оккупированной.

"Я считаю, что в сегодняшнем мире, да и в любом мире, обязательное условие его стабильности - это международные договоренности, которые надо соблюдать. Если все их бросятся не соблюдать, то начнется черт знает что. А разговор на тему "а вот американцам можно, значит нам тоже можно" - это разговор плохой. Получается, что если кто-то ворует, то и мы будем воровать. А это не позиция. Я не хочу туда ехать [в Крым, - Ред.],  я считаю эту территорию оккупированной", - цитирует его слова Эхо Москвы. 

Борис Гребенщиков

Фото: Glamur.co.il

Музыкант Борис Гребенщиков вместе с возглавляемой им российской группой Аквариум ни разу не выступал в Крыму с момента его оккупации РФ в 2014 году.

"Мы не собираемся нарушать существующие и признанные всем миром границы. С начала цивилизации существуют договоренности между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями – расшатывать устои цивилизации", - ранее сообщал музыкант изданию Крым.Реалии. 

Гребенщиков готов поехать на гастроли в Крым только если это не будет нарушать международно признанных границ.

"Мы уверены, что все люди имеют право слушать музыку, которая им нужна, а значит разумные политики любой страны, заботящиеся о своем народе, способны это признать и изобрести возможность донести музыку до людей", - говорил он.

Вася Обломов

Фото: Glamur.co.il

Музыкант из России Вася Обломов также не разделяет оккупационную политику Кремля в отношении Крыма. В интервью НВ от сентября 2015 года он рассказал, что не поедет с концертами в зону военных действий, поскольку "когда поют пушки – музы обычно молчат". 

"Жители России, вашу позицию по Крыму вообще никто не спрашивал до того, как что-нибудь с ним сделать. И велика вероятность, что ни одного из вас никто не спросит перед тем, как что-нибудь еще с ним, возможно, сделают. Так почему же всех вас так волнует позиция по Крыму, если самое главное в этой позиции то, что ваша позиция вообще никому не нужна?", - высказывал свою позицию музыкант Эху Москвы.

Noize MC и Oxxxymiron

Фото: oxxxymiron.com и noizemc.com, коллаж НВ

Известные российские рэперы Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) не посещают Крым после его оккупации. В недавном интервью Алексеев говорил, что очень болезненно переживает события вокруг ситуации с полуостровом и Украиной в целом.

"В Украине у меня огромное количество друзей и близких людей. [В России] все сейчас пребывают в таком ура-патриотизме. С мозгами, промытыми Первым каналом, салютуют Путину, какой он молодец… Я все эти настроения не разделяю. Поводов для грусти, на мой взгляд, гораздо больше , чем для веселья", - сказал Noize MC в интервью Rugrad. 

В свою очередь, во время прошлогоднего рэп-баттла с американским исполнителем Dizaster'ом Oxxxymiron поднял тему Украины, сказав, что "только музыка приглушает боль" того, что "бывшие ранее братьями две нации вздернуты и убиты" политиками, которые продолжают наслаждаться жизнью, как будто ничего не произошло. 

Лия Ахеджакова

Фото: Крым Реалии via YouTube

Легендарная советская и российская актриса Лия Ахеджакова неоднократно высказывала свою однозначную позицию по поводу принадлежности Крыма Украине, за что попала в "черный список" оккупационных крымских властей. 

"Теперь я – "террористка" по отношению к Крыму. Правда, я "террорист" в компании наиболее уважаемых представителей нашей культуры. Мы – "враги народа" и, главное, "террористы". Но такая компания чудная – честь для меня", - говорила Ахеджакова в интервью российскому изданию Собеседник. 

Артистка рассказала, что Крым занимает большую часть ее жизнь, но она не может оправдать воровство украинской территории.

"Я считаю: Крым принадлежит Украине. Как это можно – отжать жилплощадь у соседа? Особенно когда в доме у него проблемы", - отметила она.

Лайма Вайкуле

Фото: Думская

Латвийская певица Лайма Вайкуле также недавно озвучила свою принципиальную позицию по поводу посещения аннексированного Россией полуострова.

"Нам, европейцам, запрещено выступать в Крыму В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно – я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали", - ответила певица на вопрос издания Думская во время своей недавней пресс-конференции в Одессе. 

Позже в эфире российского пропагандистского канала Россия 1 Вайкуле подтвердила свои слова и сказала, что это не подлежит обсуждению.


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