Израиль нашел необходимые для проведения «Евровидения» средства 14.08.2018, 22:56

Выплата была осуществлена в последний день заданного союзом срока.

В Европейский вещательный союз поступили 12 млн евро от израильской корпорации общественного вещания «Кан», чтобы провести международный песенный конкурс «Евровидение-2019», пишет «Гордон».

Выплата была осуществлена в последний день заданного союзом срока, сообщается на сайте вещателя.

«Корпорация полагает, что израильское правительство сделает все возможное для достойного проведения „Евровидения“ в Израиле и выполнит обязательства своих министров в отношении бюджета мероприятия», — говорится в сообщении.

В случае невыплаты залоговой суммы Израиль лишился бы права проведения «Евровидения».

Напомним, «Евровидение-2018» выиграла Нетта Барзилай.