Израиль нашел необходимые для проведения «Евровидения» средства
- 14.08.2018, 22:56
Выплата была осуществлена в последний день заданного союзом срока.
В Европейский вещательный союз поступили 12 млн евро от израильской корпорации общественного вещания «Кан», чтобы провести международный песенный конкурс «Евровидение-2019», пишет «Гордон».
Выплата была осуществлена в последний день заданного союзом срока, сообщается на сайте вещателя.
«Корпорация полагает, что израильское правительство сделает все возможное для достойного проведения „Евровидения“ в Израиле и выполнит обязательства своих министров в отношении бюджета мероприятия», — говорится в сообщении.
В случае невыплаты залоговой суммы Израиль лишился бы права проведения «Евровидения».
Напомним, «Евровидение-2018» выиграла Нетта Барзилай.