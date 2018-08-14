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Израиль нашел необходимые для проведения «Евровидения» средства

  • 14.08.2018, 22:56

Выплата была осуществлена в последний день заданного союзом срока.

В Европейский вещательный союз поступили 12 млн евро от израильской корпорации общественного вещания «Кан», чтобы провести международный песенный конкурс «Евровидение-2019», пишет «Гордон».

Выплата была осуществлена в последний день заданного союзом срока, сообщается на сайте вещателя.

«Корпорация полагает, что израильское правительство сделает все возможное для достойного проведения „Евровидения“ в Израиле и выполнит обязательства своих министров в отношении бюджета мероприятия», — говорится в сообщении.

В случае невыплаты залоговой суммы Израиль лишился бы права проведения «Евровидения».

Напомним, «Евровидение-2018» выиграла Нетта Барзилай.


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