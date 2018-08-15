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Как сделать утренний кофе вкуснее и полезнее для здоровья

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  • 15.08.2018, 8:58
  • 2,552

Несколько простых, но эффективных рецептов.

Классическая добавка для кофе – это молоко. Но есть еще несколько продуктов, которые гораздо улучшают вкусовые свойства этого напитка, а также усиливают аромат, пишет healthystyle.info.

Итак, что же добавить в кофе для улучшения вкуса и аромата:

Специи

Специи мы обычно добавляем к приготовлению блюд, но не напитков. Максимум к кофе можно добавить корицу, но это далеко не все. С кофе хорошо сочетается мускатный орех, лаванда и кардамон. Но вы можете экспериментировать: просто вмешайте 1/4 чайной ложки выбранной вами специи в молотый кофе и сварите напиток.

Какао

Мы привыкли, что какао и кофе – это два разных напитка. Но какао может придать вашему кофе шоколадного вкуса. Для этого добавьте в кофе 1-1,5 ложки какао и сварите их вместе. В конце можно добавить несколько капель сливок. На вкус такой напиток будет напоминать горячий шоколад.

Экстракты

Так же как и специи, экстракты способны придать вашему кофе ароматности. Более стандартные сочетания – это ванильный или кокосовый экстракт. Однако кофе еще также очень подходит мятный и ромовый экстракты. На одну чашку кофе достаточно всего одной чайной ложки экстракта.

Соль

Соль мы часто добавляем к десертам (особенно выпечке) для улучшения вкуса. А вот в приготовлении кофе соль сделает ваш напиток более мягким. Просто добавьте щепотку (примерно 1/8 чайной ложки) в молотый кофе до заваривания.


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