Нефтяное пятно из Туапсе движется ко дворцу Путина 3.05.2026, 8:07

Нефть подползает к роскошной резиденции на берегу моря под Геленджиком.

Нефтяное пятно, образовавшееся после серии украинских ударов по НПЗ в Туапсе, движется вдоль черноморского побережья в сторону Геленджика. Сейчас оно находится примерно в 30 км от роскошной резиденции Путина на мысе Идокопас - так называемого «дворца Путина».

Об этом сообщает Bild.

Откуда взялось пятно

НПЗ в Туапси подвергся нескольким ударам украинских беспилотников в апреле. Первые атаки 16 и 20 апреля вызвали масштабные пожары, которые были видны даже из космоса. Повреждены нефтяные резервуары, погиб один человек.

Токсичные вещества выпадали вместе с дождем, покрывая маслянистой пленкой автомобили и улицы города. Жителей домов рядом с НПЗ эвакуировали, люди носят маски из-за отравленного воздуха.

Угроза для резиденции Путина

Спутниковые снимки показывают большое нефтяное пятно, движущееся вдоль побережья в направлении Геленджика и мыса Идокопас. Именно там расположена роскошная резиденция Путина. Сейчас пятно находится примерно в 30 км от нее.

Резиденции Путина на Черном море не впервые грозят неприятности: два года назад туда направляли дроны, в прошлом году ей угрожали лесные пожары.

Реакция сторон

Путин обвинил Украину в ударах по гражданской инфраструктуре и предупредил о «серьезных экологических последствиях». Киев подтвердил атаки как часть кампании против российского энергетического сектора.

Эксперты предупреждают, что загрязнение может нанести вред местным экосистемам и снизить туристическую привлекательность региона.

