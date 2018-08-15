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Кремль отказал матери Сенцова в помиловании сына

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  • 15.08.2018, 8:16
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Олег Сенцов
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Получен официальный ответ.

Кремль отказал матери Сенцова в удовлетворении прошения о помиловании сына. Для начала процедуры помилования украинский режиссер Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с такой просьбой. Об этом говорится в ответе, полученном матерью режиссера из Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента России, передает «Радио Свобода».

С прошением о помиловании Сенцова его мать обратилась к Путину 13 июля. К тому времени сын уже два месяца держал голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

«В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание», - говорится в письме, опубликованном на сайте телеканала Громадское. При этом отмечается, что «при рассмотрении ходатайства о помиловании осужденного учитываются ходатайства иных лиц (в том числе родственников)». В тексте Сенцов назван гражданином Российский Федерации, несмотря на возражения его самого и Украины.

Сестра Сенцова Наталья Каплан расценила ответ Администрации президента, как отказ в помиловании. Известно, что освобожденные ранее украинские заключенные Надежда Савченко, Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз не писали прошение о помиловании, тем не менее были освобождены и вернулись в Украину.


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