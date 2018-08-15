Врачи назвали самые полезные сладости для здоровья 15.08.2018, 13:16

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Эксперты рассказали, почему не нужно отказываться от сладкого.

Сахаросодержащие продукты и десертные изделия горячо любимы, но именно их обвиняют в эпидемии ожирения и диабета. Есть или отказаться совсем?

Свое мнение по поводу употребления сладкого высказали эксперты, пишет newsyou.info.

Нельзя однозначно считать все сладости вредными. Если у человека нет проблем с весом, нет нарушений углеводного обмена, то в небольших количествах сладости вполне приемлемы. Даже при наличии лишнего веса или сахарного диабета, считает диетолог, можно не отказываться от сладостей окончательно, — но предпочитать все же лучше продукты на натуральных сахарозаменителях, таких как сироп агавы или топинамбура.

Говоря об искусственных сахарозаменителях, эксперт заметила, что в принципе они не грозят повышением уровня сахара, однако полезными продукты, которые содержат такие подсластители, тоже не являются. Врач обратила внимание на то, что высоким содержанием вредных веществ отличаются сладости, производимые специально для детей.

«Это различные драже, карамель всех цветов радуги, там много ненужных ингредиентов, ненатуральных. То есть, это чистый сахар и вредные добавки. При этом дети неконтролируемо их едят», — подчеркнула эксперт.

Назвав эти изделия однозначно не полезными, эксперт причислила к ним различные вафли и печенье, которые обычно готовятся на маргарине, содержащем транс-жиры, чьи кислоты нарушают обмен веществ.

Другой специалист, врач-диетолог Елена Чедия, заявила, что если ребенок здоров, он может есть сладости, но все хорошо в меру. Пожилым людям – при отсутствии диабета с высоким сахаром и большого лишнего веса, сладости в умеренном количестве тоже не повредят, в этом возрасте они выполняют роль антидепрессантов. Но важно, чтобы сладости были качественными, из натуральных ингредиентов.

По мнению экспертов, вполне вписываются в здоровый рацион мармелад, пастила, зефир. Эти продукты в любом случае предпочтительнее конфет и всего мучного, в их составе содержатся полезные для организма пектиновые вещества, пищевые волокна.

Что касается шоколада, он не обязательно должен быть горьким, чтобы считаться полезным (при отсутствии непереносимости лактозы). Съедать по 20-30 граммов шоколада в день диетолог Екатерина Александрова назвала хорошей для здоровья привычкой. Кстати, молочный шоколад менее калорийный по сравнению с горьким.