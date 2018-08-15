В Кремле испугались «Марша матерей»? 15.08.2018, 13:59

Фото: Петр Кассин / Коммерсант

Следствие согласилось выпустить из СИЗО активисток «Нового величия».

Следователь обратился в Дорогомиловский районный суд Москвы с просьбой отпустить обвиняемых по делу «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик под домашний арест, рассказал «Медиазоне» адвокат Максим Пашков.

«Новая газета» пишет, что ходатайство подал ведущий следователь по делу «Нового величия». Слушание должно состояться завтра.

Адвокат Павликовой Ольга Карлова рассказала «Медиазоне», что не знает о ходатайстве следствия.

Ранее в Москве и Екатеринбурге объявили о несогласованном с властями марше в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия». Заявители просили отпустить из СИЗО 18-летнюю Павликову и 19-летнюю Дубовик из-за проблем со здоровьем. 9 августа Дорогомиловский суд продлил арест Павликовой до 13 сентября, «Медиазона» вела онлайн с этого заседания.

Отпустить их под домашний призывала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Матери Павликовой и Дубовик также попросили президента РФ Владимира Путина вмешаться в это уголовное дело.

Дубовик и Павликова находятся под арестом с марта. Их и еще восьмерых человек обвиняют в создании экстремистского сообщества «Новое величие». По версии следствия, Павликова и другие члены движения собирались участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Шестерых обвиняемых отправили в СИЗО, еще четверых поместили под домашний арест.