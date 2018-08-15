Гомельчанин выпрыгнул из окна 13-го этажа со словами «Не хочу так жить!» 12 15.08.2018, 14:59

5,307

ЧП произошло вчера вечером.

Вчера вечером на Сельмаше в Гомеле мужчина выпрыгнул из окна 13-ого этажа. Шансов на спасение у него не было - он погиб на месте происшествия, сообщает gomel.today.

Трагедия произошла в многоэтажке на Ефремова. По словам очевидцев, мужчина «летел» со словами «Не хочу так жить!» По некоторым данным, у него были проблемы в отношениях с женой.

Следствию еще только предстоит выяснить, что подтолкнуло гомельчанина к самоубийству.