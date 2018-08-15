Мост в Генуе может обвалиться еще больше 2 15.08.2018, 15:01

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Трескается один из пилонов.

Одна из уцелевших опор обвалившегося вчера моста Моранди в Генуе трескается и также может упасть.

Об этом сообщает La Stampa.

Одна из опор моста находится прямо между жилыми домами, жителей которых вчера эвакуировали. Большинство из них провели ночь в гуманитарном центре, подготовленном местными властями.

Сегодня утром жители хотели вернуться в свои дома, но пожарные пока не разрешают им этого сделать из-за опасности нового обрушения одной из опор. Очевидцы утверждают, что трещина в опоре кажется гораздо большей, чем вчера.

Между тем, полиция все больше расширяют так называемую "красную зону", закрывая территорию, которая может представлять риска для людей и транспортных средств. Пока невозможно сказать, когда местные жители смогут вернуться домой.

По последним данным, в результате обрушения секции моста погибли 39 человек, поисковая операция продолжается.

Часть моста Моранди длиной около 100 метров обвалилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Мост Моранди построенный в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина составляет 1182 метра, высота - 90 метров.