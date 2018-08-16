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США и Китай возобновляют торговые переговоры

  • 16.08.2018, 9:15

Назначена дата первого раунда.

Китайское Министерство коммерции объявило о возобновлении торговых переговоров с США. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Очередная встреча запланирована на конец августа и состоится в Вашингтоне.

Делегацию из Пекина возглавит заместитель министра коммерции Ван Шоувэнь, американскую — замглавы Минфина по международным делам Дэвид Мальпасс. В ходе встречи стороны, как указывается в сообщении китайского министерства, планируют обсудить «вопросы экономики и торговли между Китаем и США, представляющие взаимный интерес». «Китай, — отметили также в пресс-службе ведомства, — приветствует [торговый] диалог на основе взаимности, равенства и целостности».

«Это будут переговоры о торговых переговорах», — прокомментировал Bloomberg планы Пекина и Вашингтона аналитик Института международных финансов при Банке Китая Гай Синьже. «Должностные лица невысокого уровня встретятся, поторгуются и посмотрят, есть ли возможность для переговоров на более высоком уровне [по этому поводу]», — добавил он.

Китай и США с начала года ввели в несколько этапов взаимные ввозные пошлины на разнообразные товары на сотни миллиардов долларов. В дальнейшем стороны угрожали друг другу продолжать принимать протекционистские меры.

Последний раунд переговоров между Пекином и Вашингтоном, чтобы уладить сложившиеся противоречия, состоялся в начале июня: тогда министр торговли США Уилбур Росс встретился с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Пекине. Участники встречи заявили, что достигли на переговорах «позитивного прогресса», однако некоторые детали еще предстоит подтвердить. Итогом переговоров должен был стать отказ США и Пекина от торговой войны.

Однако, несмотря на это, президент США Дональд Трамп затем принял решение ввести новые, 25-процентные пошлины на импортные товары из Китая в размере $50 млрд. Пекин 6 июля ответил Вашингтону аналогичной мерой, отказавшись от всех достигнутых ранее с США договоренностей. 3 августа Белый дом вновь заявил, что Соединенные Штаты открыты для дальнейших переговоров с Китаем по поводу разрешения торгового спора.


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