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«Сменить Кобякова может даже Жарко»

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  • 16.08.2018, 13:39
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Андрей Кобяков
Фото: bymedia

Удержится ли премьер в кресле после «оршанского скандала»?

На совещании в Орше Лукашенко велел на этой неделе внести ему предложения по замене «всего руководства правительства». UDF.BY поинтересовался у эксперта, будет ли уволен вслед за двумя министрами премьер Андрей Кобяков и кто может заменить его во главе правительства.

Политолог Логвинец: Сменить Кобякова может даже Жарко

Политолог и основатель общественного движения «Дзея» Алесь Логвинец считает, что смена руководства правительства мало что изменит в стране. По его мнению, в экономических провалах виноват, прежде всего, руководитель Беларуси, а действия правительства – всего лишь производная от его политики. Именно Александр Лукашенко выстроил систему, которая не дает развиваться.

Публичный разнос в Орше политолог рассматривает как часть пиар кампании Александра Лукашенко, который хочет показать, что вынужден бороться не только с внешними врагами, но и с внутренними, окопавшимися в номенклатуре – а ее народ, как известно, не любит. Таким образом руководитель страны поддерживает имидж народного президента.

Какие кадровые изменения последуют вслед за разносом в Орше? Алесь Логвинец не исключает, что все ограничится сменой нескольких чиновников в правительстве. Но может произойти и увольнение Андрея Кобякова.

«Лукашэнка можа паставіць на яго месца таго ж Жарко, якога паўшчуваў на нарадзе, але не сказаць, што гэта быў наезд. Карупцыйны скандал прадэманстраваў, што Жарко мае ў Лукашэнкі пэўны крэдыт даверу, бо звольнены ён за яго не быў», – отмечает политолог.

Алесь Логвинец также говорит, что в случае отставки Кобякова ему будет интересно узнать, сменит ли того человек, родившийся в Беларуси. По мнению политолога, руководитель страны доверяет Кобякову, в том числе, потому, что тот не может баллотироваться в президенты Беларуси.


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