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Навальный обнаружил у матери Володина 400-метровую квартиру

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  • 16.08.2018, 16:03
Алексей Навальный

82-летняя мать спикера Госдумы РФ владеет квартирой стоимостью 230 миллионов российских рублей.

Мать спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина 82-летняя Лидия Барабанова владеет квартирой площадью 400 квадратных метров, утверждает в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

По оценке ФБК, стоимость квартиры, расположенной в жилом комплексе «Белый Лебедь» на Воробьевых горах в Москве, составляет 230 миллионов рублей.

Навальный также рассказал, что 3 августа Лидия Барабанова зарегистрировала компанию «Холдинг Днепрово» с уставным капиталом 10 миллионов рублей. По словам основателя ФБК, эта компания стала десятой, зарегистрированной на имя матери Володина.

Навальный назвал Барабанову фиктивным собственником недвижимости и бизнеса. Он уверен, что всем владеет Володин, которого оппозиционер обвиняет в коррупции. ФБК собирается подать «все соответствующие заявления».


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