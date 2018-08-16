Фотофакт: В Минске троллейбус впечатал Toyota в другой троллейбус
- 16.08.2018, 16:16
В Минске на улице Уманской образовался «паровоз» из двух троллейбусов и легковушки.
По предварительной информации, водитель троллейбуса ехал по улице Уманской со стороны проспекта Дзержинского, передает tut.by.
Перед пересечением с улицей Железнодорожной он совершил наезд на остановившийся на красный сигнал светофора автомобиль Toyota. Последний от удара продвинулся вперед и врезался в стоящий впереди троллейбус.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Как сообщают очевидцы, в результате ДТП никто не пострадал.