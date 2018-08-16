Лига Европы: Минское «Динамо» проигрывает «Зениту» 1-4 16.08.2018, 22:03

1,121

(Обновляется) Такой счет позволяет столичной команде пройти дальше.

«Зенит» сравнял счет в серии с минским «Динамо», пишет «Прессбол». Команда из Санкт-Петербурга неожиданно вернула интригу. Судьба матча решится в добавленное время.

ЗЕНИТ — ДИНАМО Мн — 4:1 (первый экстратайм)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Стадион "Петровский". Начало — в 20.00.

Судья — С.Дельферьер (Бельгия).

ЗЕНИТ: Лунев — Анюков (к), Паредес, Иванович, Кузяев, Набиуллин (Заболотный, 59), Нобоа, Ерохин, Дзюба, Мевля, Эрнани (Дриусси, 61).

Запасные: Лодыгин, Краневиттер, Ригони, Смольников, Мак.

ДИНАМО Мн: Горбунов — Швецов, Галович (к), Яхая, Роша, Треботич (Наваловский, 72), Иванов (Макась, 64), Бегунов, Хващинский (Капленко, 55), Шитов, Корзун.

Запасные: Игнатович, Гаврилович, Гуренко, Антилевский.

ГОЛЫ: 1:0 — Паредес (22, со штрафного). 2:0 — Нобоа (66, со штрафного). 3:0 — Дзюба (75). 4:0 — Дзюба (78).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Нобоа (11), Бегунов (22), Швецов (47+), Паредес (64).

УДАЛЕНИЕ: Паредес (72, за вторую желтую карточку).

Первый матч — 0:4