Автор книги «Расстрельная команда» Олег Алкаев дал подробное интервью 5 17.08.2018, 9:46

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Экс-глава минского СИЗО №1 поговорил с журналистами проекта «The люди».

15 августа проект «The люди» опубликовал на своем youtube-канале фильм, посвященный смертной казни в Беларуси, сообщает «Белсат».

«Всегда были запасные стрелки, но стрелял один. Временами приходилось и по четыре раза стрелять. Ну, не получается с первой пули. Врач проверяет – сердце бьется. Можно подождать, когда умрет, а можно еще раз выстрелить. Решение принимал я», – рассказывает бывший глава минского СИЗО № 1 Олег Алкаев.

По словам экс-главы минского СИЗО № 1 исполнители смертных приговоров «знали, что делают» и не страдали из-за этого.

Кроме брутальных подробностей исполнения смертных приговоров в фильме рассказывается о режиме дня «смертников».

«У них обычно денег нет. Продукты в киоске они не покупали. В основном сигареты. В камерах сидели по два человека. У нас было, кажется, 17 камер. Когда было много народу, то и по три человека сидели», – вспоминает Алкаев.

Беларусь – единственная в Европе и СНГ страна, где применяется смертная казнь. Международное сообщество неоднократно призывало белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь. На референдуме 1996 года 80,44% белорусов проголосовали против отмены смертной казни.

Олег Алкаев – бывший глава минского СИЗО № 1 (1996-2001 гг.). Автор книги «Расстрельная команда». Получил политическое убежище в Германии. В 2001 году предположил, что белорусских оппозиционных политиков убили из пистолета, который он выдал по за приказу экс-министра МВД Беларуси Юрия Сивакова.