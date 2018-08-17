Трамп заявил о намерении сократить расходы на Турцию
- 17.08.2018, 11:56
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Глава Белого дома считает, что Турция много лет использовала США.
Президент США Дональд Трамп собирается сократить расходы Вашингтона на Турцию.
Об этом он написал в своем Twitter 16 августа.
«Турция много лет использовала США. Теперь они удерживают нашего замечательного христианского пастора, который представляет нашу страну, как большого заложника-патриота. Мы ничего не заплатим за освобождение невиновного, но мы сократим расходы на Турцию», – написал президент США.
Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2018 г.