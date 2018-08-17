Трамп заявил о намерении сократить расходы на Турцию 17.08.2018, 11:56

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Глава Белого дома считает, что Турция много лет использовала США.

Президент США Дональд Трамп собирается сократить расходы Вашингтона на Турцию.

Об этом он написал в своем Twitter 16 августа.

«Турция много лет использовала США. Теперь они удерживают нашего замечательного христианского пастора, который представляет нашу страну, как большого заложника-патриота. Мы ничего не заплатим за освобождение невиновного, но мы сократим расходы на Турцию», – написал президент США.