Лукашенко свалил вину за повышение оплаты ЖКУ до 100% на правительство 24 18.08.2018, 19:05

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Диктатор заявил, что это правительство, а не МВФ предлагало довести до 100% оплату ЖКУ.

Об этом Лукашенко заявил, комментируя кадровые перестановки в правительстве.

По его словам, не с подачи МВФ, а «с подачи деятелей в правительстве» начали звучать предложения о том, чтобы мгновенно поднять до 100% оплату населением услуг ЖКХ, приватизировать всю госсобственность.

«Что бы мы получили? Минимум - недовольство народа и неплатежи. Люди не смогли бы оплатить тот уровень коммунальных услуг, который был бы предъявлен. Поэтому четко был дан мною ответ на этот вопрос в ходе еще предвыборной кампании: по мере роста заработной платы мы будем потихоньку увеличивать плату за коммунальные услуги со стороны населения. И договорились - $5 ежегодно. Нет, этого мало, и начинается волокита на весь мир. Так велись переговоры с МВФ. «Президент» ставит одну задачу, а здесь опять пытаются протолкнуть в правительстве, да и Национальном банке, не мытьем, так катанием эту так называемую либеральную позицию, безмозглую позицию», - отметил белорусский диктатор.